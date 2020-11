Se billedserie De fire ladestationer på p-pladsen ved Halsnæs Rådhus kan bruges af alle, der kører elbil eller hybridbil. Foto: Kim Larsen.

Halsnæs Kommune kører ikke i elbil

17 af landets 98 kommuner har ikke en eneste elbil - Halsnæs Kommune er en af dem

Halsnæs - 04. november 2020 kl. 08:56 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

MILJØ/KLIMA 22 procent af Halsnæs Kommunes CO2-udledning kommer fra de kommunale køretøjer og maskiner. Der er plads til forbedringer, for hidtil er der ikke gjort alverden for at bringe miljø- og klimabelastningen ned på dette område.

Halsnæs Kommune er således en af blot 17 kommuner i Danmark, som ikke har en eneste elbil i sin vognpark. Samsø har flest elbiler, her kører 57 procent af kommunens biler på ren el.

12 af Halsnæs Kommunes i alt 81 personbiler er første generations hybridbiler, såkaldt 'mild hybrid', hvor et batteri assisterer forbrændingsmotoren og får bilen til at køre længere på literen. Men ren elkørsel kan en mild hybrid ikke præstere, det kan derimod 'hybrid' og 'plugin hybrid'.

Vil ikke love noget

Nul elbiler i Halsnæs Kommune, er det godt nok set i en miljø- og klimamæssig sammenhæng?

Det spørgsmål har Halsnæs Avis stillet borgmester Steffen Jensen, som svarer:

"Ambitionen er da at udvide vognparken med elbiler på et tidspunkt, men vi er nødt til også at forholde os til, hvad det koster."

"Når biler skal udskiftes, kigger vi på det. Hvis der kun er lille prisforskel, så vælger vi den mest klimavenlige. I 2018 valgte vi at udvide vognparken med nogle hybridbiler. Vores økonomi på det tidspunkt var ikke god, men ."

"Hvis vi anskaffer f.eks. 20-30 elbiler, så skal der også etableres flere ladestandere. Det koster også. Hvis det samlet set bliver meget dyrere, så skal pengene tages fra noget andet, som også er vigtigt," understreger Steffen Jensen.

På den baggrund vil han ikke love noget om, hvor hurtigt Halsnæs Kommune kommer til at køre på el.

Offentlige ladestandere Borgmesterens privatbil er en plugin-hybrid:

"Jeg lader op hjemmefra, og så kan den køre 60 km på en opladning," fortæller han.

Det er derfor sjældent, han gør brug af de ladestandere, som firmaet Clever har sat op ved Halsnæs Rådhus.

Ladestanderne er ikke kun for rådhusets ansatte, alle borgere med pluginhybrid- eller elbil kan tanke strøm ved standerne, uanset hvilket selskab de evt. har abonnement hos.

I Halsnæs findes også offentlige ladestandere på p-pladsen ved Frederiksværk Station og på Strandvejen 22 i Hundested. Begge disse steder er det også firmaet Clever, der står for standerne.

Mange køber elbil Det har ikke været muligt at finde tal på, hvor mange borgere der kører elbil eller pluginhybridbil i Halsnæs. Men Danmarks Statistik har (på basis af tal fra Motorregisteret) offentliggjort et kort, der viser hvor stor en del af nye personbiler registreret i september, der er elbiler. Her kan man se, at mellem 15-25 procent af alle nye biler i Halsnæs var elbiler i september.