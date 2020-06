Halsnæs Kommune går på Facebook: »Vi ved godt, at I har ventet lidt længe på os«

Den 2. juni klokken elleve minutter over otte sendte Halsnæs Kommune for første gang en besked ud i Facebooks digitale univers. Screendump

Halsnæs - 03. juni 2020 kl. 14:33 Af Kasper Daugbjerg Dønbo, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 2. juni klokken 08.11 blev der skrevet digital historie i Halsnæs Kommune, da kommunikationskonsulenten Pernille Kuszcz Kristensen sendte kommunens første opslag af sted på Facebook. Det er første gang nogensinde, at kommunen har benyttet sig af socialt medier.

»NU sker det: Halsnæs Kommune er på Facebook! Vi ved godt, at I har ventet lidt længe på os. Vi ved godt, at vi ikke har været blandt landets hurtigste. Og vi ved godt, at I sikkert har undret jer over, hvor vi var henne. Men NU er vi her. Vi ser frem til at møde jer, snakke med jer, og høre, hvad I har på hjerte. Vi håber, I vil tage godt imod os her i Facebook-land, lød beskeden fra Halsnæs Kommune, som blev krydret med en stribe emojis.

- Facebook-siden er et godt værktøj, når vi har historier, der hurtigt skal nå ud til borgerne. Da vi havde en stor brand i Frederiksværk sidste år, eller hvis vi som i går havde nedbrud på kommunens telefoner, så kan vi hurtigt give den nødvendige information. Men det er så sandelig også et godt værktøj til at fortælle om de nære og gode historier fra velfærdsområderne og om vores fantastiske natur, siger Martin Kjellberg Ishøy, leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation i Halsnæs Kommune.

Borgerne vil desuden kunne stille spørgsmål og få svar på Facebook-siden.

- Vi svarer gerne på helt generelle ting, som kommer mange borgere til gode, men vi kommer ikke til at gå ind i konkrete sager, siger Martin Kjellberg Ishøy.

Længe undervejs Størstedelen af landets kommuner har forlængst indfundet sig på de sociale medier, og Halsnæs Kommune har også stået på spring i noget tid. Selvom Facebook-siden først blev taget i brug tirsdag, så blev den allerede oprettet den 27. januar 2020.

- Og vi har gået med tanker om det længere tid end det. Det har været planlagt i et halvt års tid, og vi skulle oprindelig været gået i luften i marts, men det blev udskudt, da coronakrisen krævede vores fulde fokus, siger Martin Kjellberg Ishøy og fortsætter:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det også har handlet om en prioritering af ressourcer, fordi vi skal lægge kræfter i et nyt medie. Hidtil er vores overvejelser gået på, at vi kunne bruge de traditionelle medier til at komme ud med vores budskaber, fordi de også i vidt omfang videreformidler på Facebook. Men vi har også historier, som egner sig til Facebook men ikke den almindelige presse. Det behov har været der i nogen tid, og nu synes vi det er så stort, at vi har valgt at gå på.

Ingen Snapchat Borgerne skal dog ikke forvente, at Halsnæs Kommune også er at finde på Instagram, Snapchat, Twitter eller andre sociale medier.

- Indtil videre er en side på Facebook det skridt, vi har tænkt os at tage. Det er et spørgsmål om ressourcer og at bruge kræfterne, hvor det gør en forskel. Det mener vi er tilfældet på Facebook fremfor mere niché-orienterede sociale medier, siger Martin Kjellberg Ishøy.

Han slår samtidig fast, at Facebook-siden ikke betyder, at kommunen stopper med at benytte sig af traditionelle medier.

- Vi vil fortsætte indsatsen med at kommunikere via traditionelle medier. Facebook er et supplement, og det medvirker til, at vi når bredere ud med information til borgerne. Samtidig er der historier der egner sig bedre til sociale medier - for eksempel der hvor billeder spiller en stor rolle, eller når vi hurtigt skal ud med information.