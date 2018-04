Halsnæs Kommune åbner for borgerforslag

- Som kommune er vi til for borgerne. Derfor er det også vigtigt, at vi inddrager borgerne og ikke mindst er lydhøre over for deres forslag. Grundlæggende har vi et fælles ønske og en fælles opgave med at sikre udviklingen af vores kommune og med at gøre Halsnæs til et endnu bedre sted at bo og leve. Og vi ved, at der ude i lokalsamfundet spirer en masse gode idéer. De idéer vil vi naturligvis gerne have indblik i og behandle seriøst, udtaler Steffen Jensen i en pressemeddelelse.