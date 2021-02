Halsnæs: Indbrud halveret

Risikoen for at få ubudne gæster i form af indbrudstyve i hjemmet er rekordlav. I Danmark blev der i 2020 anmeldt 17.430 indbrud, hvilket er det laveste antal siden 1977.

Det ekstra store fald i anmeldte indbrud i 2020 er hjulpet godt på vej af corona-situationen, der har tvunget mange til at arbejde hjemme og være mere hjemme i ferien. Danskernes ændrede levemåde har simpelt hen gjort livet surt for indbrudstyvene.

"I forhold til at forebygge indbrud i vores hjem kan vi lære rigtig meget af corona-nedlukningen. Perioden har vist, at når vi er hjemme, og der er liv i vores boligkvarterer morgen, middag og aften, så bliver det meget lidt attraktivt at være indbrudstyv," siger Britt Wendelboe, programchef for Bo trygt.

"Det skal vi gøre ved at nabohjælpe - altså skabe et boligkvarter, hvor vi hilser på og hjælper hinanden."

"Og så skal vi gøre det svært for tyven at se, når vi ikke er hjemme. Det kan vi fx gøre ved at installere indendørs lys med en timer eller såkaldt 'smart lys', så husets rum lyses op, selvom vi ikke er hjemme. Udendørs sensorstyret lys, der tænder automatisk, når der er bevægelse omkring boligen, er også en god ide, da det tiltrækker opmærksomhed og øger sandsynligheden for, at tyven bliver spottet."