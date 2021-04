Halsnæs: Hver 3. har fået første stik

"For det andet har vi i Halsnæs Kommune kæmpet indædt for at kunne tilbyde vores ældre at blive vaccineret lokalt. Og vi har sørget for transport til dem, der har haft brug for det. Det er gået rigtigt godt, vi har haft mange igennem på den måde."