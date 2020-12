Send til din ven. X Artiklen: Halsnæs: Det betyder restriktionerne for dig og dine børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halsnæs: Det betyder restriktionerne for dig og dine børn

Halsnæs - 30. december 2020 kl. 15:19 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommune melder nu ud, hvad de forlængede restriktioner frem til og med 17. januar 2021 betyder for skoler, dagtilbud og klubtilbud i Halsnæs Kommune:

Skoler Alle skoleelever overgår til nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse fra 4. til og med 17. januar.

Sårbare elever er dog undtaget. Der vil på den enkelte skole/specialtilbud blive tilrettelagt særskilt undervisning for denne gruppe. Den enkelte skole vil melde ud, hvordan det konkret organiseres.

Der etableres pasningstilbud for elever i 0.-4. klasse, hvor forældrene ikke har mulighed for at være hjemme for eksempel pga. krav om fysisk fremmøde på ens arbejde.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et nødtilbud, og at det f.eks. ikke er til rådighed for forældre, der synes, de har brug for mere ro og fred i forbindelse med hjemmearbejde. Man vil skulle tilmelde sig på den enkelte skole med begrundelse for pasningsbehov. Også her vil der følge nærmere information på Aula.

De mindste elever, der nu skal undervises hjemmefra, har ikke fået udleveret it-redskaber til fjernundervisning. Da skolerne ikke har et lager af computerudstyr til alle elever i indskolingen, opfordrer kommunen til, at alle, der har mulighed for det, bruger en privat computer/tablet i forbindelse med fjernundervisning.

Har man ikke mulighed for dette, vil et begrænset antal elever kunne få udleveret en computer eller tablet af skolen. Dette vil den enkelte skole også orientere nærmere om.

For de ældste elever fortsætter den undervisning, der allerede har været i gang i nogen tid.

Har man et barn, der går på en privatskole, skal man kontakte skolen for at høre nærmere om, hvordan undervisningen organiseres i den kommende tid.

SFO og klubtilbud SFO og klubtilbud er omfattet af nedlukningen. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er mulighed for pasning i SFO mv.

I sammenhæng med den nødpasning, der tilbydes i skoletiden, vil der også efter skoletid være et nødpasningstilbud til forældre med elever, der går i 0.-4. klasse.

Nødpasningstilbuddet i SFO er målrettet de samme forældre, som kan gøre brug af nødpasning/nødundervisning i skoletiden

Dagtilbud Kommunens dagtilbud fortsætter i princippet uændret. Dvs. at alle har mulighed for at få passet børn. Imidlertid skal der lyde en stærk opfordring til, at man bruger pasningstilbuddet mindst muligt.

Har man et arbejde, som kræver fysisk fremmøde, skal man selvsagt aflevere ens børn som hidtil. Men arbejder man hjemmefra, vil det være en stor hjælp i forhold til at kontrollere smitten hos børn og personale, hvis man begrænser pasningsbehovet mest muligt.

Set i lyset af det generelle smittetryk må det forventes, at der i den kommende tid også vil være pædagogisk personale, som bliver ramt, og dermed kan der opstå udfordringer i form af personalemangel, hvis alle forældre lader deres børn passe i samme omfang som normalt.

Sårbare grupper Under nedlukningen tages der særligt hensyn til sårbare grupper af borgere - herunder sårbare børn. Derfor vil der på alle kommunale områder blive opretholdt et særligt tilbud til disse grupper.

Man vil som forælder til denne gruppe af børn høre nærmere herom.

Ungdomsuddannelser Elever på ungdomsuddannelserne herunder gymnasier og Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal som udgangspunkt også modtage fjernundervisning.

Man vil høre nærmere om dette fra den enkelte uddannelsesinstitution.