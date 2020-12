Der er flere købere end sælgere på markedet i øjeblikket, så husene sælge hurtigt om med kun små afslag. (Annonce fra Halsnæs Avis 6. december 2020)

Halsnæs: Boligpriserne har pil op

Halsnæs - 25. december 2020 kl. 07:34 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Boligmarkedet har klaret sig langt bedre end forventet og budt på flotte prisstigninger til boligejerne i Halsnæs Kommune. Det bekræfter de seneste tal fra Finans Danmark, som netop er udkommet med deres statistik over boligpriserne for tredje kvartal i år.

I dag bliver et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Halsnæs handlet til 2.004.000 kroner mod 1.794.000 kroner for et år siden. Det er en stigning på 210.000 kroner på et enkelt år.

Sommerhuse er steget med 27,4 procent og koster nu 1.888.000 kroner for 80 kvadratmeter.

"Det er svært at finde noget negativt at sige om boligmarkedet i øjeblikket. Boligpriserne har pil op, der er mange købere i markedet, afslagene er små, og liggetiderne falder. Vi kan roligt sige, at det har været et rigtig godt år på boligmarkedet," siger Mads Lykke Rasmussen, der er indehaver af danbolig Halsnæs.

Bløde værdier og hygge

Det seneste års fremgang på boligmarkedet er et landsdækkende fænomen som er nået ud til de fleste af landets kommuner. Langt de fleste boligejere kan derfor se tilbage på et år, hvor de har opnået en flot fremgang i deres friværdi, fortæller boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

"Meget tyder på, at coronakrisen har sat gang i de mere bløde værdi som tryghed og hjemlig hygge. Det giver danskerne en øget lyst til at handle ejerbolig, og kommer vores nuværende boligprisprognose til at holde stik, er der endda yderligere prisstigninger på vej i både 2021 og 2022."

"Under tidligere økonomiske kriser har faldende boligpriser været med til at forstærke nedturen, fordi boligejerne har trukket sig i takt med, at friværdien er skrumpet. I dag står vi i den modsatte situation, hvor den enorme interesse for at handle ejerbolig ligefrem har skabt prisfest på boligmarkedet," tilføjer hun.

Sælgere har gode kort på hånden

På landsplan er boligmarkedet også kommet stærkt igennem de første tre kvartaler af året. Det seneste år er huspriserne steget med fire procent, mens ejerlejligheder er steget med seks procent og fritidshusene med 12 procent.

"Forklaringen på den flotte udvikling skal findes i, at der er flere købere end sælgere i markedet og et historisk lavt udbud. Det skaber en større efterspørgsel efter de ledige boliger, som får boligpriserne til at stige. Sælgerne har med andre ord rigtig gode kort på hånden," siger Mads Lykke Rasmussen, danbolig Halsnæs.

"Vi kan samtidig se, at vores appetit på at handle bolig er fortsat ind i årets sidste måneder. Normalt plejer aktiviteten på boligmarkedet ellers at gå ned i et lavere tempo i de kolde måneder, men det er ikke sket i år, så vi kommer til at runde året af i samme flotte stil som resten af 2020."