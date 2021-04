I dette skoleår har kommunens skoler autisme-tilbud til 56 elever. Fra næste skoleår øges antallet med 14 ud over de allerede fire planlagte, så der bliver i alt 74 pladser fordelt på fire folkeskoler i kommunen. Foto: pict rider - stock.adobe.com

Halsnæs: Autismetilbud må udvides igen-igen

Der bliver stadig flere børn med vanskeligheder indenfor autismespektret, nu må Halsnæs Kommuner igen skrue op for antallet af særlige skoletilbud til disse elever

Halsnæs - 15. april 2021 kl. 10:15 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Der bliver flere og flere børn med udfordringer indenfor autismespektret - også her i Halsnæs, hvor man de senere år flere gange har måttet udvide de særlige skoletilbud til disse børn.

Aktuelt er der i dette skoleår 36 autismepladser (Basen) på Magleblik Skole, otte autismepladser (Basen) på Melby Skole samt 12 pladser i såkaldt NÆS-klasse ligeledes på Melby Skole.

Altså i alt 56 særlige autisme-skoletilbud i Halsnæs. Herudover er et antal børn med autisme i specialskoletilbud uden for kommunen, f.eks. på Harløse Skole.

14 nye ekstra pladser Nu er der igen behov for at udvide antallet af pladser i kommunens skoler for børn med autisme.

FAKTA I en NÆS-klasse undervises fire børn med autisme sammen med 12 'almen-børn'. Der er altid to voksne i klassen, og læringsmiljøet er tilrettelagt, så det imødekommer NÆS-målgruppens behov for struktur og forudsigelighed.

De fire børn med autisme har al deres undervisning i NÆS-klassen med undtagelse af tre ugentlige lektioner, hvor de trænes i relevante tilgange til social interaktion.

Det samlede budget til specialtilbud på skoler i Halsnæs er i dette skoleår 60,1 mio. kroner. Køb af specialskolepladser i andre kommuner er budgetteret til 44,4 mio. kroner. Altså i alt ca. 104,5 mio. kroner.

Det samlede skolebudget på almenområdet er ca. 190 mio. kroner. Når dette skoleår slutter i juni, bliver der fem ledige pladser på Basen, Magleblik. Og der er budgetteret med en ny NÆS-klasse i 0. klasse på Melby Skole.

Det giver ni pladser for nye elever.

Men det er slet ikke nok. Prognosen viser, at der i skoleåret 2021/2022 bliver behov for yderligere 14 pladser for elever med udfordringer indenfor austismespektret.

"Basen på Magleblik Skole har en størrelse, som er passende i forhold til organiseringen af tilbuddet, men også i forhold til den øvrige drift af Magleblik Skole," lyder administrationens vurdering.

På den baggrund lægges der op til at de nødvendige 14 nye pladser oprettes fordelt på Hundested Skole, Frederiksværk Skole og Melby Skole.

På Hundested Skole og Frederiksværk Skole bliver tale om etablering af helt nye tilbud, mens der på Melby Skole bliver tale om en mindre udvidelse af det eksisterende basetilbud samt en NÆS-klasse yderligere i 0. klasse.

Færre pladser på Lillebjerg Skole

Mens behovet for skoletilbud til børn med udfordringer indenfor autisme stiger og stiger, så er der færre elever indenfor målgruppen til specialskolen Lillebjerg.

Derfor vil Halsnæs Kommune nu nedjustere antallet af pladser fra 50 til 40 på Lillebjerg.

Det medfører en mindreudgift på ca. 2,8 mio. kroner, som kan være med til at finansiere udvidelsen på autismeområdet.

Dermed bliver den årlige ekstraudgift ca. 3 mio. kroner netto.

Et enigt udvalg for Skole, Uddannelse og Dagtilbud indstiller, at byrådet på mødet 29. april vedtager den skitserede løsning for oprettelse af 14 nye autismepladser på kommunens skoler.