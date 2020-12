Borgmester Steffen Jensen overraskede med et budget udspil om en ny svømmehal, mens den gamle svømmehal i Auderødlejren her på billedet tiltrak sig opmærksomhed som kulissen for film- og musikvideo-optagelser. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Halsnæs 2020: Kovendinger og Corona

Et vanvittigt år, kaldte borgmester Steffen Jensen 2020, da han på december-byrådsmødet ønskede det samlede byråd glædelig jul og takkede for samarbejdet i Corona-året.

For det er naturligvis Corona, der har vendt op og ned på alt over hele verden og i vores lille land, hvor Folketinget i en nær fortid vedtog at indføre maskeforbud og at man skulle give hånd for at blive dansker. Nu er håndtryk forbudt, og alle skal bære maske...