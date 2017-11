Halmkvists kamp for undgå Løvdalen

halsnKonstateringen kom fra et par på vej ud af døren efter premieren på Støbeskeens jubilæumsforestilling »Jagten på de grås guld«. Det er fortællingen om ægteparret Ellinor og Gregers Halmkvist, der trods mandens fremskridende demens ønsker at blive længst mulig i eget hjem frem for at flytte på plejehjem, som svigersøn og socialudvalgsformand Hans Didrik Kleinkopff ønsker. For at han selv kan score kassen ved at sælge ejendommen videre.