Hal lukkes: Tag kan styrte ned

Halsnæs - 14. september 2020 kl. 16:08 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundestedhallen blev mandag lukket for alle aktiviteter på ubestemt tid. Der er fare for at taget kan styrte ned.

Det meddeler Halsnæs Kommune mandag eftermiddag.

»Halsnæs Kommunes eksterne rådgivere, MOE Ingeniører, har i forbindelse med en gennemgang af taget på Hundested Hallen vurderet, at der er risiko for sammenstyrtning. Det skyldes, at man under gennemgangen har opdaget, at der er en dobbelttagkonstruktion på hallen. Den samlede vægt af taget er derfor tungere end konstruktionen er bygget til at bære, hvilket blandt andet også skyldes de solceller, der blev monteret for 10 år siden. Derfor er hallen nu blevet lukket,« hedder det i en pressemeddelelse fra kommunen.

Ved indgangen til hallen er opsæt sedler om at den er lukket og at forklaring følger senere!

Hundested Hallen har mange brugere, som fra i dag ikke kan benytte hallen til indendørsaktiviteter og omklædning til fodbold og rugby m.v.. Halsnæs Kommune arbejder i øjeblikket på at finde en løsning ved at tage øvrige kommunale haller i brug, og så snart den ligger klar, vil det blive meldt ud til de berørte idrætsforeninger. Det er forhåbningen, at der for de fleste er fundet en anden løsning i løbet af denne uge.