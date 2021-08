Hundested-hallen blev lukket i september 2020. Nu viser det sig at den ny tagkonstruktion bliver yderligere dyrere.Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Hal-fejl ærgrer foreninger: Vi havde håbet snart at komme i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hal-fejl ærgrer foreninger: Vi havde håbet snart at komme i gang

Halsnæs - 20. august 2021 kl. 04:02 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Egentlig skulle parketgulvet i Hundested Hallen allerede fra august have genlydt af hoppende gymnaster, klistrede håndbolde og smashende ketschere, men en stor beregningsfejl i renoveringen af hallen betyder, at flere foreninger, som havde set frem til at bruge hallen, nu må vente flere måneder på at tage hallen i brug.

Det ærgrer, men kommer ikke bag på, Dita Dalmose, formand for Hundested Gymnastik Forening.

- Vi starter snart op igen i Storebjerg Hallen, men vi havde et håb om snart at komme i gang i Hundested Hallen, som vi er vant til.

- Alle med lidt indsigt trak på smilebåndene over den første deadline, der var kort efter sommerferien, men vi håbede at være tilbage omkring efterårsferie. Det bliver nu udsat yderligere, og det er da irriterende og ærgerligt, siger Dita Dalmose.

Hun er dog fortrøstningfuld i forhold til, at alle foreningens gymnaster kommer til at tage hallen i brug i år.

Halvdyr hal n Efter nedlukningen af Hundested Hallen sidste år besluttede byrådet efter rådgivningen fra det rådgivende ingeniørfirma MOE at etablere et nyt tag på tagpap, den dyreste af de fremlagte løsninger, der til gengæld skulle sikre lang leve tid.



n Men MOE har lavet fejl i deres beregninger, og der er derfor brug for yderligere forstærkning af taget, som koster yderligere fem millioner kroner.



n På et lukket byrådsmøde i sidste uge satte byrådet penge af til arbejdet, men Halsnæs Kommune er igang med at undersøge de juridiske muligheder for at kræve erstatning for dårlig rådgivning.



n Det samlede arbejde på hallen nærmer sig nu 40 mio. kr., og hallen forventes i bedste fald at kunne tages i brug igen i slutningen af 2021.

- Der er et kommunalvalg til november, hvor hallen normalt bruges, og jeg satser på, at det bliver en joker, der gør, at de bliver færdige. Og kan man afvikle valg i hallen, så kan man også afvikle sportsaktiviteter, lyder det fra gymnastikformanden.

Lille bane og nul harpiks Det er omkring et år siden, at Hundested Hallen akut blev lukket på grund af fare for, at tage kunne styrte sammen.

Siden er foreninger, der brugte hallen, blev genhuset i andre faciliteter. Flere er blevet henvist til Storebjerg Skolens gamle hal, Det gælder blandt andet Hundested Håndbold Klub, som normalt har hjemmebane i Hundested Hallen, og genhusningen har givet visse udfordringer.

- Vi affinder os med situationen, men er selvfølgelig kede af det og irriteret. Hallen på Storebjerg er faktisk for lille til, at banen har de rigtige mål, og vi må ikke spille med harpiks dernede af hensyn til de andre brugere, siger Heidi Ahmt, bestyrelsesmedlem i Hundested Håndbold Klub.

Foreningen har derfor også fået tid i Enghavehallen, hvor de spiller deres kampe og må bruge harpiks på boldene.

- Men det betyder, at vi må trække rigtig meget på frivillige og forældre, når børn skal transporteres til og fra træning, for der er pludselig en del længere, end der plejer, siger Heidi Ahmt og tilføjer:

- Men vi er glade for, at kommunen tager vores sikkerhed alvorligt, og vi er blevet mødt med en masse vilje til at samarbejde.

Mere tid Også gymnasterne og Hundested Badminton Club er blevet omplaceret til hallen på Storebjerg. Dita Dalmose kalder hallen »gammel, væsentlig mindre, nedslidt og dårligere«, mens formanden for Hundested Badminton Club, Claus Phillipsen, er mere positiv.

- Gulvet er ikke verdens bedste i hallen på Storebjerg, men vi har til gengæld fået mere tid i hallen, end vi havde i Hundested, og det har givet os mulighed for at søsætte nye tiltag. I starten var vi irriteret over flytningen, men vi har forsøgt at vende det til noget positivt, siger han.

Medlemsafgang Flere af foreningerne giver udtryk for, at de har mistet medlemmer, mens hallen har været nedlukket.

- Vi oplevede medlemstilbagegang på grund af flytningen. Nu har vi lige åbnet for tilmelding, så det er svært at sige, hvordan det bliver den her sæson, men der er ikke den tilstrøming, der plejer at være, når vi åbner for tilmelding. Den effekt er udeblevet, siger Dita Dalmose.

Samme sang lyder fra håndboldklubben.

- Vi har hørt fra flere folk, der har fundet andre klubber med velfungerende haller, siger Heidi Ahmt.