Hærværk på bibliotek: - De unge ved ikke, hvor meget overvågning der er

Halsnæs - 22. januar 2020 kl. 11:59 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tredje gang på kort tid blev biblioteket i Frederiksværk i sidste uge udsat for hærværk. En gruppe unge på mellem 13 og 17 år har i den selvbetjente åbningstid ødelagt en lampe ved at sidde på den og desuden efterladt et mindre svineri.

Tidligere har unge beskadiget vægge ved at køre ræs på kontorstole, makuleret magasiner, kastet med legesager og hoppet i sofaer med ødelæggelser til følge.

Det vækker frustration ikke bare hos biblioteket, men også hos de mange brugere. Et Facebook opslag-om det seneste tilfælde har i gruppen Halsnæs Hjælp Hinanden fået flere hundrede reaktioner.

Blandt kommentarerne er også et forslag om at etablere et hold af private borgere, der på skift opholder sig på biblioteket om aftenen. Her vil de sidde og læse eller strikke i håb om, at deres tilstedeværelse afholder de unge fra at lave ballade.

Konstitueret leder for bibliotekerne i Halsnæs, Søren Würtz, er bekendt med forslaget, som er et af flere mulige tiltag de overvejer.

- Vi har ikke noget imod opmærksomme borgere, natteravnene fortæller også, at de kommer forbi indimellem. Men vi tænker meget på, at det fungerer uden en autoritet langt de fleste dage. Der er stadig tale om enkelte episoder, og det er meget at bede nogle borgere stille sig som et vagtværn, selvom de selv tilbyder det, siger han.

Vil ikke optrappe Søren Würtz håber i første omgang, at problemet, der er størst i vintermånederne, når det er koldt og mørkt udenfor, kan løses uden drastiske ændringer. Han mener ikke, de unge på forhånd er klar over, at de meget let kan identificeres, og at biblioteket kontakter politiet.

- Jeg tror ikke, de unge har tænkt over, hvor meget videoovervågning, der er. Nogle gange opdager de et kamera og dukker sig, men vi kan se dem fra fire forskellige vinkler. Vi snakker godt med politiet, de kender måske de unge og har mulighed for at hjælpe med at se på videomaterialet, siger bibliotekslederen.

Selvom det aldrig er sjovt for ham, når små grupperinger af unge sviner og ødelægger ting, så forsøger han at bevare proportionerne i sagen.

- Vi har udelukket en del unge, men vi prøver ikke at optrappe det. De unge skal ikke have ødelagt deres liv, fordi de har rodet på et bibliotek, og vi vil heller ikke lave for mange tiltag, der gør det til en samlet dårligere biblioteksoplevelse på baggrund af få episoder. Vi prøver at se rationelt på det, så få borgere ikke skal ødelægge det for andre, siger han.

Kan gå ud over borgere En mulighed som allerede er blevet taget i brug i weekenden er at begrænse åbningstiderne om aftenen. Men det er til stor gene for de mange borgere, der gerne vil låne og aflevere bøger, og som gør det uden problemer.

Hvorvidt private borgere skal skiftes til at være på biblioteket, om de skal hyre et reelt, betalt vagtværn, der runderer med lommelygte, eller de vil afvente i håb om lysere tider, det overvejer Søren Würtz og bibliotekerne i Halsnæs den kommende tid.

- Det er uvist, hvilken model, men en enkelt episode behøver ikke føre til et vagtværn, siger han.