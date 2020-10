Se billedserie De unge har flere gange efterladt flasker på bænkene, ødelagt håndvaske og er nu også brgyndt at sætte ild til ting på skolen. Foto: Marta-Louise Holmbæck Foto: unknown

Hærværk og smadrede flasker: Hundested skole er et feststed for de unge

De unge i Hundested larmer stadig. Der bliver lavet hærværk, såsom at ødelægge bænke, smadre flasker, efterlade stedet uden at rydde op, og de unge er

23. oktober 2020

Siden sommerferien har de unge festet på Hundested skole. De har haft de meget upopulære "soundboxes" med, som har kørt på fuld knald under festerne. Derudover har de smidt med flasker, hoppet på bænke, sat ild til ting og efterladt affald på udearealerne foran udskolingen.

Malene Nyenstad som er skoleleder på Hundested skole siger følgende:

- I virkeligheden har vi jo heller ikke et problem med, at de er her. De må godt være på skolens område uden for skolens åbningstid, men problemet er, at de ikke behandler stedet ordenligt.

Naboerne til skolen er trætte af larmen og føler, at de unge ikke tager hensyn til andre end sig selv. De unge mener noget andet

Frederiksborg Amts Avis har snakket med en kilde, som har deltaget til nogen af festerne og erinderer ikke at der har været disse problemer til festerne.

- De fester jeg har været med til, har jeg aldrig oplevet hærværk. Stemningen har altid været god. Det er super irriterende at nogen skal lave hærværk og det så skal gå udover andre. Jeg tænker også det er et problem at der ikke er nogen som tør at sige stop til dem som gør det. Vi ved jo godt hvem det er, men hvis man sladrer, så bliver de sure på en og så bliver man heller ikke inviteret en anden gang.

Hvorfor på skolen? De unge har tidligere opholdt sig på havnen og andre steder i byen, hvor de ikke må være længere. Det mener skolelederen, kan være en grund til at de benytter skolen.

- En af grundene til at de unge benytter sig at skolen er jo nok også, fordi de ikke har andre steder at være. De er blevet skubbet væk andre steder, netop begrundet af hærværk. Og når jeg siger andre steder, så mener jeg, at der også er et forældreansvar. Altså at man som forældre byder ind og siger, i må godt være en 10- 15 stykker her, eller hvad det nu må være, i aften. Man kunne også have en ungdomsskole, som havde arrangementer, men vi som kommune kan ikke stå inde for ting som smøger og alkohol, og alkoholfrie fester er der ikke nogen der vil deltage i, siger Malene Nyenstad og forklarer, at det har Hundested Skole prøvet uden succes.

Hun mener, at de unge må finde en form for gylden mellemvej.

- Det hele handler om at gå på kompromis, siger Malene Nyenstad og forslår, at man enten kan være et par stykker hjemme hos en med alkohol, ellers kan man være de 40-50 stykker uden alkohol - og selvfølgelig tage forbehold for corona.

Løsning på problemet Der er selvfølgelig flere sider af historien. Alle har oplevet noget forskelligt, men det vigtige er: hvordan stopper vi problemet?

Det har Anton Lykke Jensen, som er elevrådsformand på Hundested skole, prøvet at give et svar på:

- Man kunne fx kontakte en organisation, som natteravnene, og bede dem om at gå en runde en gang imellem. Man kunne også stille en pantspand ud, hvor man kunne smide flasker i som så kunne gå til udskolingen, men der er problemet bare: Hvem skal tømme den?

- Nu ved jeg at de på Magleblik Skole har haft samme problem, og de sætter nu kamera op. Det samme kunne man gøre, på vores skole, siger elevrådsformanden.