Hjemmeplejen i Halsnæs får kritik på 10 af 14 målepunkter. Foto: Niels J. Larsen

Hård kritik af hjemmeplejen

Halsnæs - 17. september 2019 kl. 10:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs Kommune får hård krtik af Styrelsen for Patientsikkerhed efter et tilsyn med hjemmesygeplejen gennemført i april i år. Styrelsen udtaler kritik på 10 ud af 14 målepunkter. Det drejer sig bl.a. om krav til at dokumentere og beskrive patienters problemer, håndtere medicin og give faglige instrukser.

Halsnæs Kommune tager kritikken meget alvorligt. Allerede på mødet i næste uge vil Udvalget for Ældre og Handicappede derfor få forelagt en handleplan, der skal rette op på forholdene, skriver man i en pressemeddelse efter at have modtaget resultatet af tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed - tidligere kendt som Embedslægen.

Handleplanen indebærer bl.a., at der senest 25. september skal gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger, og at der foreligger klare og kendte retningslinjer for faglige instrukser. Desuden skal det nye værktøj »Godt fra start« være med til at sikre en bedre struktur, når nye borgere starter i et forløb hos hjemmesygeplejen.

I følge Halsnæs Kommune er der intet som tyder på, at borgere har lidt overlast. Tilsynet ser på, om krav til procedurer og dokumentation i hjemmesygeplejen er blevet overholdt.

»I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at kommunen ikke har indikationer på, at nogen borgere har lidt overlast. En af årsagerne til den mangelfulde dokumentation har været, at der er indført et nyt IT-system. Det har givet en del udfordringer - bl.a. har det i en periode været nødvendigt at registrere i to systemer,« skriver kommunen i pressemeddelelsen.

- Vores fokus er altid på, at borgerne får den bedst mulige behandling. Det har desværre betydet, at vi ikke har haft det fornødne fokus på dokumentationsdelen, herunder de ressourcer det har krævet at indføre et nyt IT-system. Det får vi rettet op på nu, og så vil vi den nærmeste fremtid anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om at gennemføre et nyt tilsyn for at sikre, at vi er kommet helt i mål, siger direktør i Halsnæs Kommune Niels Milo Poulsen.