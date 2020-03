Thomas Møller Nielsen appellerer til andre udlejere af erhvervsmål at følge eksemplet fra Jørgen Nielsen, der har suspenderet huslejen i to måneder for de tre butikker i Nørregade 25 i Frederiksværk. Foto: Niels J. Larsen

Håndsrækning: butikker slipper for husleje

Halsnæs - 18. marts 2020

Ejeren af Nørregade 25 i Frederiksværk har i lyset af Corona-krisen valgt at suspendere huslejen for marts og april for de tre butikker, der lejer sig ind i ejendommen.

- Vi må se hvad vi kan gøre for at det ikke går helt galt. Vi må hjælpe dem nu, hvor usikkerheden er så stor. Det er jo mange helt små virksomheder med mand og kone i gågaden, og vi risikerer at se effekten til efteråret, hvor halvdelen af butikkerne i gågaden kan være lukket ned, siger revisor Jørgen Nielsen, Revisorhuset Halsnæs, der ejer Nørregade 25.

Blandt de butikker i ejendommen, som får en hjælpende hånd, er Sko og Nøgle Service ved Thomas Møller Nielsen, der blev meget positivt overrasket over håndsrækningen fra udlejeren.

- Det betyder at der et et lys tændt i en situation, hvor vi rent ud sagt står i lort til halsen med udsigt til butiksdød, siger Thomas Møller Nielsen, der også sidder i byrådet for Venstre.

Han retter en appel til andre udlejere af forretningsejendomne i gågaden om at gøre det samme som Jørgen Nielsen har tilbudt.

- At vi får udsat betaling af skat og moms er som at tisse i bukserne. Dette er ikke ovre på to uger, og jeg håber at det kan italesættes overfor andre udlejere, som ellers risikerer at stå med tomme lejemål, når støvet af lagt sig fra virusangrebet, siger Thomas Møller Nielsen.

Som byrådsmedlem kan han også konstatere at sammenhængskraften i byen ikke vil være det samme uden en gågade med et forretningsliv som nu.

Udlejer Jørgen Nielsen er villig til at se på, hvordan det hele ser ud om to måneder. Udover Thomas Møller Nielsens skomagerbutik er det en frisør og skønhedspleje, der får glæde af at slippe for husleje. Netop landets frisører er tvunget til at lukke helt ned med de seneste initiativer fra regeringen.