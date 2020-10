De store sommerhuse som her i Asserbo giver voldsom biltrafik på de små sommerhusveje ogf andre belastninger for området, så derfor bør de ikke placeres i et traditionelt sommerhusområde, mener Fritidshusejernes Landsforening. Privatfoto

Håber kommune har lært lektien om de store sommerhuse

Halsnæs - 28. oktober 2020 kl. 04:47 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Udmeldingen fra erhvervsminister Simon Kollerup(S) i forbindelse med et samråd i Erhvervsudvalget i sidste uge, om at sommerhuse kan udlejes op til 41 uger om året, uden at man nødvendigvis kan tale om erhvervsmæssig udlejning, vækker noget forundring og skuffelse hos nogle af de organisationer, der har indsendt høringssvar til de nye vejledninger om sommerhusudlejning og placering af store sommerhuse.

- Vi har som udgangspunkt ikke noget problem med, at sommerhuse udlejes som supplement til eget brug. Men vi har meget svært ved at forstå og acceptere, at man får lov til at bygge kæmpestore sommerhuse, som drives som erhverv, hvor det eneste formål er udlejning og profit. Det strider ganske enkelt imod sommerhuslovens §1, og er samtidig konkurrenceforvridende og i strid med vores grundejerforenings regler, siger således Thomas Birk fra Asserbohus Grundlejerforening, der gennem flere år har påpeget de gener, som de 12 luksussommerhuse har påført området.

Fritidshusejernes Landsforening noterer sig, at samrådet stort set kun havde fokus på omfanget af udlejning af sommerhuse generelt.

- For Fritidshusejernes Landsforening (FL) er det væsentligste megasommerhusene, som belaster de traditionelle sommerhusområder, siger formand Johs. Chr, Johansen.

Han håber derfor at komme med i den arbejdsgruppe, som erhvervsministeren vil nedsætte for specielt at se på reglerne for de store sommerhuse,

Hos Asserbo Grundejerforening håber man nu, at Halsnæs Kommune ved fremtidig planlægning ikke gentager, hvad der skete på Asserbohusgrunden. Thomas Birk kalder det en kæmpe brøler fra kommunens side og noterer også, at Asserbo bliver brugt som et skræmmeeksempel i Erhvervsstyrelsens nye vejledning til kommunerne.

- Det er tydeligt for enhver, at 12 kæmpestore sommerhuse, som tilsammen kan huse 250 gæster i 43 uger om året, udgør en stor belastning for et sommerhusområde, både hvad angår trafik, affald og støj. I perioder desværre så meget, at naboer får ødelagt deres nattesøvn og undlader at bruge sommerhuset, fordi der afholdes havefestival og technofest på den anden side af hækken. Vi håber, at politikerne i Halsnæs har lært lektien, og at Halsnæs Kommune gør sig mere umage med en ny lokalplan, som er undervejs, siger Thomas BIrk.

I forbindelse med en ny henvendelse om at udstykke nye sommerhusgrunde har Halsnæs Kommune besluttet at lave en samlet lokalplan for Asserbo-området, der sætter retningslinjer for opførsel af nye sommerhuse. Lokalplanen ventes at komme i høring i starten af 2021.

