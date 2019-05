Rektor Johnny Simonsen og præsident Gong Baoli giver hånd efter samarbejdet er blevet udvidet. Foto: Frederiksværk Gymnasium

Gymnasium udvider kinesisk samarbejde

Halsnæs - 22. maj 2019 kl. 04:58 Af Kasper Daugberg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miniatureudgaver af det danske og kinesiske flag var mandag hejst på Frederiksværk Gymnasium, da rektor Johnny Simonsen og Gong Baoli, præsident for gymnasiets samarbejdsskole Tianjin College of Commerce(TCC) underskrev en aftale, som udvider de to skolers 18-årige samarbejde.

Samarbejdets nyeste tiltag hedder »Confucius Classroom« og er et kinesisk påfund.

- De vil gerne udvide samarbejdet ved at sende lærere herover som en slags kulturambassadører. I et såkaldt »Confucius Classroom« vil de tilbyde eleverne og andre interesserede i kommunen at få en fornemmelse af den kinesiske kultur, sprog og kalligrafi, siger Johnny Simonsen til Frederiksborg Amts Avis og afslører, at gymnasiet har takket ja til den ide.

- Det sagde vi absolut ja til. Vi er altid interesseret i nye muligheder, særligt når der også bliver åbnet op for, at andre også kan få glæde af det. Vi synes, at det lyder rigtig spændende. De ønskede også nogle af vores lærere kom derover, men vi kan ikke rive en lærer ud af systemet i tre måneder, siger Johnny Simonsen.

Det nye »Confucius Classroom« skal efter planen oprettes på gymnasiet i forbindelse med, at TCC sender elever på sommerskole på Frederiksværk Gymnasium i august.

Den nye aftale glæder Gong Baoli.

- Vi har en lys fremtid med mere samarbejde og flere muligheder for at udvikle og uddanne de unge, siger Gong Baoli.

Den kinesisk delegation fra Tianjin College of Commerce(TCC) ankom søndag og bliver i dag indtil torsdag. I mellemtiden skal de besøge borgmesteren, Folketinget, DTU, Det Kgl. Teater og flere andre steder. Gæsternes program startede mandag med et seminar på gymnasiet med overskriften »Betydningen af internationalt samarbejde og udveksling på uddannelsesområdet og for samfundet«.

- Det er første gang, at vi afholder seminar, hvor vi udveksler indsigter og ideer, og vi er beæret og privilegerede over, at I vil dele jeres tanker og perspektiver om emnet, sagde Helle Lunderød(S), formand for bestyrelsen Frederiksværk Gymnasium og byrådsmedlem i Halsnæs Kommune, til den kinesiske delegation, da hun mandag åbnede seminaret.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.