Gymnasium sætter vild rekord: Har hvert sjette forskertalent i stort projekt

Halsnæs - 04. december 2020 kl. 13:44 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Hvert år deltager nysgerrige og vidensbegærlige gymnasieelever i Projekt Forskerspire, hvor de med hjælp fra en forsker undersøger og skriver en synopsis om et valgfrit emne. Og måske næste års forskerspirer kan undersøge, om der er noget specielt i drikkevandet eller særlig god undervisning på Frederiksværk Gymnasium og HF. Skolen tegner sig nemlig for hele 12 ud af de 76 elever, der har gennemført projektet. Det svarer til, at cirka hver sjette af de beståede forskerspirer til dagligt har deres gang på det lokale gymnasium.

Gymnasiets forskerspirer Anna Wibeck-Nilsson , 3.x

3.x Anna Sophie R. Eriksen, 3.b

Daniel Didriksen, 3x

Freja Danner 3y

Hamza Zaman, 3x

Ida Korsgaard, 3a

Julie Brande Bæk, 3.b

Sara Bundgaard Nielsen, 3b

Signe Larsen, 3a

Tobias Haslund Christensen, 3x

Ulrikke Andrea Lysbeck Olsen, 3.x

Wenwen Yang, 3b - Det er jo en rekord, som ikke lige lader sig gøre at slå. De er meget imponeret på Københavns Universitet, og jeg er meget glad for, at så mange elever vil lægge deres tid og arbejde i projektet, siger Lisbeth Haulrig Bertelsen, som foruden at være dansk- og billedkunstlærer også er projektspirekoordinator.

En særlig ånd Projekt Forskerspirer er et landsdækkende konkurrence for elever 2.g. eller 1.hf, som løber over et år. Her skal hver enkelt elev samarbejde med en forsker og efterfølgende skrive en synopsis til et forskningsprojekt. Konkurrencen har de senere år haft en stabil deltagelse af cirka 250 gymnasieelever fra 80 skoler, men det er ikke alle, der klarer sig gennem nåleøjet, hvor en ekspertgruppe afviser eller består elevernes synopser.

Frederiksværk Gymnasium har deltaget i projektet siden 2016. Samme år var Mia Louise Taarup blandt de nominerede, og i 2017 vandt Emilie Maja Jeppesen i kategorien samfundsvidenskab. Samtidig dukker flere og flere forskerspirer hvert år op. I 2018 deltog fire, og sidste år satte gymnasiet rekord med syv deltagende elever. Det tal blev eftertrykkeligt slået i år, hvor 16 elever deltog og 12 gennemførte.

- Vi er et lille gymnasium, men vi har en særlig ånd. Vi ved, at hvis man vil noget, så kræver det hårdt arbejde. Samtidig må vi sige, at det er usædvanligt og enestående, at vi har så mange talenter på en årgang, siger Lisbeth Haulrig Bertelsen.

Hun blev tidligere i december kåret til årets projektspirekoordinator.

Ulrikke Andrea Lysbeck Olsen fra 2.x var nomineret til Årets Forskerspire i den naturvidenskabelige kategori for et projekt, der både omhandler cyano-bakterier og biobrændsel.

- Det er Lisbeth, som stikker de første tråde ud til 2.g'erne for at høre, om nogle har lyst til at fordybe sig i deres skolegang. Siden holder hun kontakten med eleverne, holder de unge til ilden og gør en stor indsats for dem. Det har været en udfordring i år, fordi eleverne ikke på samme måde har kunne besøge universiteter og være i kontakt med deres forskere, siger Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Bakterier og biobrændsel Eleverne kan skrive synopsis til et forskningsprojekt indenfor humaniora, samfunds-, natur- og sundhedsvidenskab. Et ekspertpanel udvælger efterfølgende de tre bedste synopser i hver kategori, og de bliver præsenteret på en ceremoni på Københavns Universitet. Den havde i år deltagelse af Ulrikke Andrea Lysbeck Olsen fra 2.x på Frederiksværk Gymnasium, som var nomineret til Årets Forskerspire i den naturvidenskabelige kategori for et projekt, der både omhandler bakterier og biobrændsel.

Cyanobakterier, kender de fleste nok mest som blågrønalger, der kan forvandle en danske badestrand til en giftig suppe, men de kan også rumme ganske særlige egenskaber.

- I en bioreaktor kan man bearbejde bakterierne og få dem til at vokse og udskille stoffer, som blandt andet kan bruges til medicin. Jeg har undersøgt om cyanobakterierne på samme vis kan bruges som erstatning i biobrændstof, og mit teoretiske forsøg viser, at de vil have en effekt, siger Ulrikke Andrea Lysbeck Olsen.

Hun har til daglig biologi på b-niveau og kalder selv sit projektvalg for »et tilfælde«.

Alle projektspirerne - minus en enkelt fraværende - blev hyldet med blomster på gymnasiet til virtuel morgensamling.

- Jeg læste en artikel om cyanobakterier med særlige egenskaber og havde kendskab til bioreaktorer i forvejen. Det fik mig til at tænke på, om man kunne bruge bakterierne som erstatning i biobrændstof, siger Ulrikke Andrea Lysbeck Olsen, som måtte se sig slået på målstregen.

Virtuel hyldest De 12 beståede forskerspirer fik overrakt diplomer og blomster, da gymnasiet fredag morgen holdt virtuel morgensamling. De har undersøgt alt fra unge på overførselsindskomst, sund mad som medicin, ulige kønsfordeling på erhvervsuddannelser og kuldes effekt på mennesker.

- Det er emner og undersøgelser med samfundsrelevans, og flere af dem kunne man ønske blev ført ud i livet med det samme. Og som i kan se, så bider kulden ikke på Tobias, sagde rektor om den elev fra 3.x, som står bag sidstnævnte projekt og var mødt op i skole i shorts og t-shirt trods ganske få plusgrader på termometret.

- Eleverne har fået et indblik i forsknings- og universitetsverdenen og gjort det sideløbende med, at de har passet skolegang, kærester, venner og afleveringer. Men der er lige et par stykker af jer, der skylder lidt på den sidste konto, sagde Peter Brink Thomsen med et grin.