OVer 10 lærere og elever er smittet med coronavirus på Frederiksværk Gymnasium.

Gymnasium ramt af smitteudbrud: Over 10 smittet

Halsnæs - 12. maj 2021 kl. 12:56 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Et smitteudbrud med coronavirus har ramt Frederiksværk Gymnasium & HF, hvor mere end ti elever og lærere er testet positiv for covid-19. Det bekræfter rektor Peter Brink Thomsen til Frederiksborg Amts Avis.

- Da jeg kom i morges var der fem smittede, og to timer senere var vi over 10. Det er primært to klasser, der er ramt, siger han.

Det er gymnasiets første store smitteudbrud under coronapandemien. Fra marts til december havde man kun ét enkelt smittetilfælde, men en håndfuld elever testede positiv henover julen, hvor gymnasiet var nedlukket.

- Det er voldssomt og helt nyt for os, men vi er i løbende kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og Halsnæs Kommune, siger Peter Brink Thomsen.

Rektoren ved endnu ikke, om gymnasiet skal lukke ned. Lige nu afventer han de daglige beregninger fra Statens Serum Institut.

- Vi har fået af vide, at de regner på incidenstallene lige nu, og at vi kan forvente et opkald senere på dagen, og det er jeg bekymret for ikke bliver med godt nyt, siger Peter Brink Thomsen.

Det er ikke længe siden, at Hørsholm Kommune blev ramt af et større smitteudbrud, som kunne spores tilbage til en gruppe drenge, der så fodbold i fjernsynet sammen. Smitteudbruddet på gymnasiet ser dog ikke ud til at stamme fra en enkeltstående begivenhed.

- Det er ikke noget, der tyder på, at det stammer fra én episode. Det er måske snarere effekten af den store genåbning, vi ser, siger rektor.