Gymnasium bejler til foreninger: Vil samle hjemsendte elever udenfor

UDENDØRS: Frederiksværk Gymnasium vil starte samarbejde med en idrætsforening eller danne sin egen, så de hjemsendte klasser kan mødes i

Halsnæs - 05. marts 2021

Selvom eleverne i Frederiksværk Gymnasium & HF endnu ikke har fået lov at vende tilbage til skolebænken, så er restriktionerne på udendørs idræt lempet så meget, at op til 25 personer må være aktive sammen. Det har gymnasiet tænkt sig at udnytte til at få hjemsendte elever væk fra skærmen og den virtuelle undervisning for en stund og i stedet mødes med klassekammeraterne udenfor.

- Det vigtigste for os er, at de unge kan mødes klassevis igen, så de får en følelse af fællesskab og af at gøre noget sammen. Det, mener vi, kan lade sig gøre gennem udendørs idrætsaktiviteter, hvor man i officielt klub- eller foreningsregi må mødes 25 personer, siger Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF.

Gymnasiet forsøger derfor at etablere et samarbejde med en lokal discgolfklub om muligheden for, at de unge klassevis kan komme forbi og spille frisbee i grupper af fem.

- Det er ikke noget, der skal foregå i skoletiden eller på skolen. Det er en fritidsaktivitet, der foregår i klubregi. Vi opfordrer de unge til at deltage, men vi organiserer det ikke selv, siger Peter Brink Thomsen.

Egen forening Sideløbende arbejder gymnasiet på en anden ide, som kan give de unge mulighed for at mødes udenfor.

Skolen er i forvejen en del af et stort DGI-projekt, som inspireret af amerikanske tilstande, hvor alt idræt foregår i skoleregi, forsøger at få flere idrætsaktiviteter ind i skoleregi. På længere sigt skal det få flere unge til at dyrke idræt.

- Ideen ligger død nu på grund af corona, men vi har arbejdet videre med tanken om at etablere en idrætsforening på skolen, siger Peter Brink Thomsen og fortsætter:

- Vi har en ansøgning liggende i Undervisningsministeriet lige nu, om hvorvidt vi må lave en forening selv og udbyde idræt til eleverne. På den måde vil aktiviteterne stadig foregå i foreningsregi.

Går på listetæer Rektoren gør det flere gange klart, at gymnasiet ikke er ude på at bryde nogle regler med deres forslag.

- Vi træder på listetæer og vil ikke opfordre til noget, som er i strid med retningslinjerne. Derfor er vi i gang med at finde ud af, præcis hvad vi må, siger Peter Brink Thomsen.

Han fremhæver, at hvis de unge selv meldte sig ind i frisbee-klubben, ville de uden problemer kunne mødes til udendørs aktiviteter. Det er derfor skolens indblanden, som kan være på kant med reglerne.

- Derfor skal det ikke være på skolens område eller i skoletiden. Vi skal sikre, at det sker i klubregi, så vi ikke bryder forsamlingsforbuddet, siger Peter Brink Thomsen.

- Men det er os, der opfordrer eleverne til det her, og det tror jeg godt, at vi kan stå på mål. Ligesom jeg ville kunne sige til dem til en morgensamling, at de alle sammen burde melde sig ind i en idrætsforening.