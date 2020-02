Se billedserie 25 elever og 4 læere skulle 6. marts være fløjet til Kina. Den potentielt dødelige coronavirus i Kina, får nu gymnasiet til at aflyse. Privatfoto

Gymnasium aflyser studietur på grund af dødelig virus

Halsnæs - 17. februar 2020 kl. 18:57 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 19 år har det været kutyme, at en klasse på Frederiksværk Gymnasium & HF drager på studietur til Kina på samarbejdsskolen Tianjin Commerce College(TCC), men gymnasiet har for bare anden gang siden samarbejdsaftalen blev indgået i 2001, set sig nødsaget til at aflyse turen. Det skyldes den øjeblikkelige situation i Kina, hvor coronavirussen COVID-19 har taget over 1.600 menneskeliv og smittet mere end 51.000 mennesker.

Alene det sidste døgn er der sket 142 nye dødsfald og smittet 1.278 personer i følge de seneste tal fra World Health Organization(WHO).

- I lyset af tilstanden i Kina og risikoen for smittefare, kunne vi ikke forsvare at sende elever af sted. Vi traf valget om det inden vinterferien, og siden er tingene kun blevet værre. Nu fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til Kina, og antallet af smittet er eksploderet. Det var ikke tilfældet, da vi tog beslutningen, men vi kunne ikke se os selv gå videre med projektet, siger Peter Brink Thomsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF, til Frederiksborg Amts Avis.

Synd for elever Beslutningen bliver bakket op af gymnasiets elevrådsformand Hadi Jelwan fra 3.x.

- Nu hvor Kina er hårdt ramt af corona-virus, synes jeg, at det er den rette beslutning, at man aflyser turen og ikke løber nogen risiko med elevernes helbred, siger Hadi Jelwan.

Han var selv med gymnasiet i Kina sidste år og føler med de elever, som går glip af årets tur. De var allerede langt i forberedelserne og havde blandt andet fået lavet de traditionelle studieturs-trøjer, hvor der stod de skulle til Kina, havde fået visum og var i gang med at gennemføre et vaccinationsprogram.

- Det er virkelig synd for dem. Det var den bedste beslutning, jeg har taget, at tage til Kina. Det er ikke et sted, man bare lige kommer, og det var en stor oplevelse - selvom jeg først troede, at det ville blive lidt kedeligt, hvis der var strenge regler for, hvad man måtte derovre. Men det var over al forventning, siger Hadi Jelwan.

I en tynd tråd 25 elever og fire lærere skulle den 6. marts være fløjet med Australian Airlines til Kina med endestation i Tianjin, en havneby med over 13 millioner indbyggere, som er placeret tæt på hovedstaden Beijing og er en af Folkerepublikken Kina fire uafhængige kommuner, som nyder provins-status og har direkte reference til den centrale regering.

Selv hvis gymnasiet havde givet grønt lys, hang studieturen dog i en tynd tråd. Australian Airlines er et af mange, som indtil videre har suspenderet alle flyvninger til Kina indtil 29. februar.

- Flyveforbuddet til kinesiske destinationer er blevet forlænget tidligere, og nu kunne vi se, at det rækte helt til slutningen af februar. Så er der ikke langt til marts, siger Peter Brink Thomsen og sår tvivl om, hvorvidt klassen overhoved ville være i stand til at komme fra Danmark til Kina.

Var det lykkedes, så ventede der i Kina ventede ti dages besøg frem til 16. marts, hvor eleverne undervejs skulle indkvarteres på venskabsskolen, det enorme Tianjin Commerce College. Det nordsjællandske gymnasium kan synes som en miniput i forhold til den kinesiske handelsskole, som tilbyder 37 »majors« i syv fag, har 400 lærere og cirka 8.000 elever, som bor på skolen i syv sovesale. De nyder desuden godt af fem kantiner - den ene muslimsk - sprog- og simulationslaboratorier, et helbredscenter og 27 psykologiske konsulenter.

Men i øjeblikket er tingene ikke, som de plejer på TCC.

Skole i beredskab Der er cirka 1.200 kilometer fra Hubei-provinsen, hvor udbruddet af corona-virus menes at komme fra, til Tianjin, men selvom afstanden er stor, så har virussen spredt sig til store dele af Kina, og de danske elever kunne være endt med at sidde isoleret på skolen, hvis de var taget af sted.

I et opslag på TCC's hjemmeside fra 16. februar, som nødtørftigt er oversat fra kinesisk til dansk, fremgår det, at skolen suspenderer en del af undervisningen på skolen. I stedet skal eleverne undervises online ved hjælp af en undervisningsplatform. Det sker i følge opslaget for at hjælpe med at vinde »folkets krig« mod coronavirus-epidemien og for at forebygge, blokere og kontrollere virussens udbredelse.

I opslaget fremgår det, at en del af skolens elever i stedet skal undervises online.

- Vi har fået meldinger fra Kina om, at nogen af de studerende, der skulle være værter for vores elever, ikke er vendt tilbage til skolen efter fejringen af kinesisk nytår. Der ville være en risiko for, at vi kom derud og alt var lukket, eller at eleverne skulle sidde indespærret på college uden mulighed for at komme ud til noget, siger Peter Brink Thomsen.

Et spansk plaster I stedet for at opleve Østens mystik og besøge den kinesiske mur må eleverne tage til takke med syden sol og et besøg på Plaza Mayor eller Prado-museet. Som et plaster på såret rejser de på studietur til Spanien i stedet, og de har fået alle deres penge tilbage fra rejsebureauet.

- Jeg havde den glæde at meddele dem, at de har fået en ny tur til Madrid i stedet. Vi arbejdede med muligheden for at flytte turen til Kina til efter sommeren, men vi aner ikke, om det her virusudbrud har toppet, eller hvordan det ser ud i fremtiden, så vi mente, at det var for risikabelt, siger Peter Brink Thomsen.

Han forklarer, at aflysningen ikke kom bag på eleverne.

- Både lærere og elevere har fulgt situationen tæt, så min fornemmelse er, at de nok var forberedt på det, siger han.