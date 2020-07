Gymnasium: Vi støttes ikke af Kina

Kritikken er blandt andet rettet mod det såkaldte Confucius-samarbejde, der kan give kontant støtte fra Kina med udsendelse af gratis lærere, som kritikerne mener kommer for udelukkende at tegne et positiv billede af Kina med klar besked om at undgå kontroversielle emner. Artikler om dette i Jyllands-Posten har fået Christiansborg-repræsentanter for Dansk Folkeparti og Venstre til kræve samarbejdet undersøgt nærmere.