Flere elevansøgninger og bedre økonomi får gy nasiet til at se lyst på fremtiden. Foto: Kasper Dønbo

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasiet ser lyst på fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasiet ser lyst på fremtiden

Halsnæs - 21. juni 2019 kl. 11:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været hårde år på Frederiksværk Gymnasium & HF. Et faldende elevtal, en decimeret lærerstab og en økonomi, der er blevet presset af kravet om årlige besparelser har givet rektor Johnny Simonsen bekymringer.

- Vi har været dobbelthårdt ramt. Både af elevtilbagegang, som har ramt hårdest, men også af omprioriteringsbidraget, hvor vi årligt har skulle skære to procent. Vi har virkelig skulle have fat i kuglerammen, siger Johnny Simonsen, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF, til Frederiksborg Amts Avis.

Han slår samtidig fast, at det værste synes overstået.

Tallene på Johnny Simonsens computer viser, at antallet af ansøgninger til næste skoleår, og de ser bedre ud, konstaterer han. Med forbehold.

- Vi ved nogenlunde, hvor mange der har søgt om en plads, men der kan altid være nogen som fortryder, ikke opfylder adgangskravene eller ikke består den prøve, de skal til, siger Johnny Simonsen.

Sidste år havde gymnasiet 102 ansøgere til STX og 40 til HF. Antallet af ansøgere er stort set uændret for HF, men der er fremgang for STX. Her har 117 indsendt en ansøgning.

- Elevtallet ser ud til at være stabiliseret, og det ser ud til, at vi får flere elever næste år end i år, men det endelig antal kender vi først sidst i juni. Det er ikke sjovt at planlægge et skoleår uden at vide præcis, hvordan elevtallet ser ud. Så gambler man lidt på antallet af klasser, siger rektoren.

Også økonomisk ser gymnasiet ud til at gå lysere tider i møde.

- Der begynder at ske lidt. Økonomien ser rigtig fornuftig ud, siger Johnny Simonsen.

Men man skal bare et halvt år tilbage, før det så anderledes ud. Her var den lokale rektor medunderskriver på et brev til regeringen fra 13 nordsjællandske gymnasier om, at millionbesparelserne på uddannelsesinstitutionerne som følge af omprioriteringsbidraget var nået et smertepunkt.

Omprioriteringsbidraget blev indført af VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti i 2016 og har betydet, at landets undervisnings- og uddannelsesinstitutioner gennem en årrække har skulle spare to procent om året.

På Frederiksværk Gymnasium har det koster op mod 2,4 mio. kroner de sidste fire år.

Det har betydet lærerfyringer på gymnasier landet over, og i Frederiksværk har de også mærket, at livremmen er blevet strammet. Der er blevet 15 lærere færre i staben end for fem år siden.

- Med undtagelse af et år har vi kunne holde skindet på næsen og undgået at fyre folk. Det er blandt andet lykkedes på grund af naturlig afgang, hvor vi har måtte tænke os om, siger Johnny Simonsen.

Besparelserne skulle være fortsat frem til 2022, men under valget gjorde partierne i rød blok og Radikale Venstre det klart, at de ønsker at stoppe omprioriteringsbidraget.