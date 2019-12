Gymnasiet har fundet Johnnys afløser

- At skulle stå i spidsen for en skole med så central placering i lokalsamfundet og med så stærke værdier omkring faglighed, rummelighed, kreativitet og globalt udsyn er for mig et drømmejob. Jeg glæder mig meget til at møde elever og personale og i tæt samarbejde bygge videre på alt det positive der er skabt i løbet af skolens første 40 år. I mine øjne skaber skolens størrelse optimale betingelser for at undervisningen kan gennemføres og udvikles i tæt dialog mellem lærere, elever og ledelse - alle synes at kende hinanden, og man bekymrer sig om hinandens ve og vel - det skaber en tryg stemning og dermed et godt udgangspunkt for at læringen kan trives - det vil jeg rigtig gerne være en del af, siger den ny chef på gymnasiet.