Gym-møbler under Afrikas sol

Skolemøblerne bliver senere lastet i containers og sendt til skoler i Arusha, Mbula og Songea i Tanzania. De blev indkøbt til FVGH for over 40 år siden og nu får de nyt senior-liv under varmere himmelstrøg.

Fokus på uddannelse

”Jeg synes, vi som skole kan være stolte af at kunne levere et bidrag til øget fokus på uddannelse i landet", udtaler Peter Brink, rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF.

Som tak for bidraget, har FVGH modtaget et ’diplom’ af Habari.

Jørn og Kirsten Møller som driver Habari har siden 1980’erne indsamlet og fået doneret hospitalsudstyr, som ligeledes er blevet lastet på containers og taget i brug på hospitaler i Mbulu og Songea.