Mor og datter, Lise og Christina Bendix, håber at have guldsmedeværksted, butik og mødefaciliteter klar i løbet af maj.

Guldsmed overtager det tidligere Egeværk

Stueetagen på Ndr. Beddingsvej 24 har stået tom et års tid, efter at møbelsnedkeriet Egeværk rykkede til Helsingør, men i foråret kommer der igen liv i lokalerne: Guldsmeden Bendix Copenhagen har nu overtaget, og ejerne Christina og Lise Bendix håber at kunne åbne i maj måned.

Bendix-virksomheden arbejder internationalt med design og produktion af smykker og har haft til huse på Hundested havn siden 2017 - først i en skurvogn, derefter i Propellen ved Kajgaden, men større lokaler har længe været på ønskelisten.

"Dette er en super beliggenhed, og selv om handelen først lige er faldet på plads, er vi gået i gang med at skitsere indretningen med værksted, butik og mødelokaler. Det bliver så spændende, og er det perfekte spot til at designe og præsentere vores smykker med havet som baggrund," fortæller ejerne.

Egeværk satte lokalerne til salg for godt 15 måneder siden, og en sportsforretning var klar til at købe, men politisk set var der tidligere på året ikke flertal for at dispensere fra lokalplanregler om, at der skal foregå håndværksmæssig aktivitet på matriklen.

"Det var der en del debat og skriverier om, og det øgede pludselig interessen for ejendommen på ny. Vi er glade for, at Bendix Copenhagen valgte at slå til og nu får meget mere plads på en super beliggenhed," siger Mette Bentzen, Egeværk.

Lise og Christina Bendix regner med at åbne sidst i maj, men vil meget gerne kunne slå dørene op noget tidligere - læs mere i næste uges Halsnæs Avis...