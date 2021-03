Se billedserie Gjethuset har været testcenter siden februar og får nu følgeskab af Gubben i Hundested. Foto: Allan Nørregaard

Gubben og Gjethuset bliver permanente testcentre

CORONA: Fra midten af marts vil Halsnæs have to permanente testcentre.

Når borgerne i Halsnæs fremover skal coronatestes i hals eller næse, så kan det ske i to permanente testcentre i kommunen. Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden er nu enige om, at Gubben i Hundested og Gjethuset i Frederiksværk skal fungere som faste testlokaliteter for henholdsvis PCR-test og kviktest.

- Det, synes jeg, er rigtig dejligt. Det har vi ønsket os længe, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Han løftede i Frederiksborg Amts Avis fornylig sløret for, at Halsnæs Kommune har uddannet syv ledige og to vikarer til et kommunalt podeteam, som skal teste personale på daginstitutioner, sociale tilbud og skoler. Sammen med to testcentre vil det dække kommunens testbehov.

- Når vi først får udnyttet podeteamets kapacitet, så tror jeg, at to faste testcentre vil dække resten af borgernes behov rigtig godt. Og jeg synes, at det er logisk at placere centrene adskilt rent geografisk, siger Steffen Jensen.

Et fintmasket net De to permanente testcentre er et resultatet af den nye teststrategi, som regeringen i samarbejde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har iværksat fra 1. marts.

» Regeringen har i samarbejde med Danske Regioner og Kommunes Landsforening lanceret en ny strategi for anvendelse af PCR- og hurtigtest i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet. Fundamentet for strategien er, at der etableres et fintmasket net af faste hurtig-teststeder, og at der i kommunalt regi opbygges egen testkapacitet i dele af uddannelsessektoren. Den nye strategi trådte i kraft den 1. marts 2021«, skriver Region Hovedstaden i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Halsnæs Kommune fik tilsendt retningslinjerne for den nye strategi den 26. februar og har siden været i dialog med Region Hovedstaden om at finde de bedst egnede lokaler til permanente testcentre. De skal være skalerbare, så test-setuppet kan tilpasses efterspørgslen i takt med en gradvis genåbning af samfundet.

I Gjethuset kan man få lavet kviktest, mens man i Gubben kan få foretaget den såkaldte PCR-test.

» For så vidt angår placering af testcentre, er Regionen i færd med at drøfte mulige placeringer med kommunerne, herunder Halsnæs«, lyder det i regionens mail til avisen.

Gjethuset forlænget I samme mail løfter regionen sløret for, at ét af de permanente testcentre bliver i Frederiksværk.

»Jeg kan oplyse dig om, at hurtigtest-stedet i Frederiksværk forbliver uændret, og at regionen er i dialog med Halsnæs Kommune om placeringen af teststed for PCR-test«, skriver regionen.

Gjethuset har fungeret som kviktestcenter siden 1, februar, da region Hovedstaden åbnede en række ekstra testcentre landet over, men den oprindelige testaftale stod til at udløbe i starten af marts. SOS International vandt udbuddet til at drive kviktestcentre i fire af landets regioner, men har efterfølgende haft så store problemer med at udføre arbejdet på tilfredsstillende og forsvarlig vis, at Region Hovedstaden opsagde kontrakten.

Det skete den 7. februar med 30 dages varsel, men aftalen er nu forlænget.

»Kontrakten med SOS International A/S er tilpasset, således at SOS i fællesskab Med Copenhagen Medical A/S drifter regionens faste hurtigtest-steder. Kontrakterne er forlænget til ultimo april 2021«, skriver Region Hovedstaden til Frederiksborg Amts Avis.

I hele perioden er der blevet næsetestet borgere 12 timer dagligt i kulturhusets fløje, og det vil også fremover være her, at man kan få en lokal kviktest. Det er med den nyeste teknik, hvor vatpinden kun skal få centimeter op i næsen, og hvor svaret kommer inden for 15 minutter.

Gubben var succes Medborgerhuset Gubben i Hundested blev i én uge i februar omdannet til testcenter, og effekten af to lokale testcentre var til at afløse i tallene fra Statens Serum Institut. I den pågældende uge - uge 8 - blev 4.338 borgere testet, markant flere end de 2.573 testede borgere i uge 7.

Successen kan have være medvirkende til, at regionen forspurgte kommunen om mulighed for at gøre testcentret i Gubben permanent. I sidste uge var repræsentanter ude og tage et nærmere kig på lokalerne, og selvom Region Hovedstaden ikke nævner Gubben i sin mail til avisen, så bekræfter borgmester Steffen Jensen, at medborgerhuset i Hundested bliver permanent PCR-testcenter.

- Jeg kan bekræfte, at Gubben bliver et fast testcenter, som regionen kommer til at drive. Det kommer til at åbne i midten af marts, og man skal bestille tid på coronaprover.dk for at komme til test, siger Steffen Jensen.

Det er målet, at alle faste hurtigteststeder er etableret pr. 8. marts 2021, og at alle lokale PCR-teststeder er etableret pr. 15. marts 2021.

Halsnæs Kommune har desuden flere gange haft besøg af regionens mobile testvogne, blandt andet i Melby og på plejecentre, men det mobile testberedskab er nu blevet afskaffet som en del af den nye teststrategi.