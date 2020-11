Send til din ven. X Artiklen: Grusgrav i Evetofte? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grusgrav i Evetofte?

Halsnæs - 02. november 2020 kl. 09:21 Af Eva Preisler og Stig Kristensen, Evetofte Kontakt redaktionen

RÅSTOFPLAN En grusgrav på størrelse med 50 fodboldbaner lige op til sommerhusområdet i Evetofte. Her ønsker Regionen at grave 40 meter ned for at udvinde grus, der skal køres til København ad Hågendrupvej og Hundestedvej.

Det lyder som en vittighed. Først at etablere Danmarks 4. største sommerhusområde i en smuk natur og bagefter dagligt svine området til i støv og larm. Det er en skændsel.

Halsnæs er godt på vej til at blive en attraktiv del af Hovedstadsområdet, og tilflyttere fremhæver netop stilheden, den rene luft og naturen. Med anlæggelsen af den foreslåede grusgrav sikrer Regionen/kommunen, at priserne på sommerhusene falder voldsomt (uden erstatningsmuligheder), og at mange flytter væk.

Det vil naturligvis påvirke erhvervslivet, både de som lever af handlen inde i byerne, men også håndværkere som har mange opgaver i de 450 sommerhuse.

Der er fare for at sommerhusområdet bliver til slum, fordi ingen gider bo her, hvis de har råd til noget andet. Så vi opfordrer til at hente gruset andre steder, hvor det ikke generer dyr og menneskers ophold.

Du kan skrive under på en protest mod grusgraven på webadressen Skrivunder.net.