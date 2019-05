Grundlovsfesten i Frederiksværk bliver anderledes end sidste år.

Grundlovsfest på trods af valg

Halsnæs - 08. maj 2019

- Jeg tænkte først for pokker! Men det er jo demokratiets festdag i forvejen.

Afholdelsen af folketingsvalg den 5. juni griber ind i det stort anlagte Grundlovsfest i Frederiksværk, men det lader ikke til at Lars Løkke Rasmussen kommer til at ødelægge planerne for Helle Lunderød (S), formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, der er den store bannerfører for grundlovsfesten.

- Det bliver en smule anderledes, men jeg tænker umiddelbart at vi oprethoider arrangementet, siger Helle Lunderød om grundlovsfesten ved torvet i Frederiksværks centrum, der blev indført sidste år.

Hun tror godt det kan lade sig gøre for kommunen at afvikle valg og grundlovsfest, da denne i høj grad er baseret på foreningers indsats. Men de politiske indslag bliver måske lidt anderledes, da det kan komme til at handle om at få lokket de sidste tvivlere til at sætte kryds et bestemt sted.

- Tanken i går var at byrådspolitikerne skulle mere i fokus med en debat mellem de politiske partier om fortællingen om Halsnæs med Peter Plant som moderator, udover at der skal være tale af borgmesteren og en kulturtaler, siger Helle Lunderød.

Hun forudser nu at folketingskandidaterne i stedet kan få en større rolle, og det bliver sværere at holde den linje man lagde sidste år.

- Her var vi enige om, at det ikke skulle handle om partipolitik og at pladsen ikke skulle være et brochure-helvede, siger hun og fastslår at grundlovsdagen også er en stor kulturbegivenhed.

Det kommende valg kommer også til at sætte præg på Krudtværksfestivalen på lørdag, idet det lørdag kl.12.00 bliver tilladt at sætte valgplakater op, samtidig med at de lokale partimedlemmer skal bemande de traditionelle stande og boder på festivalen.