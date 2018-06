Grundloven fejres med anderledes fest

Grundlovsdag er en særlig dag for demokratiet. Det markerer Halsnæs Kommune i år med en grundlovsfest, som indbyder hele familien til at fejre dagen i fællesskab med et væld af aktiviteter.

I stedet for et traditionelt grundlovsarrangement med en hel- eller halvkendt taler og et par fællessange er der virkelig lagt op til en alsidig festdag. Grundlovsfesten finder sted på Torvet i Frederiksværk tirsdag 5. juni kl. 12 til 16. Da sommervejret sig ud til at holde langt ind i næste uge, får man næppe brug for nødplanen med at flytte det hele ind i Gjethuset.