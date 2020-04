Se billedserie Vejdirektoratet har endnu ikke fået grønt lys til at ombygge rundkørslen i Kregme til et signalreguleret kryds. Foto: Allan Nørregaard

Grønt lys til rundkørsel udskudt på ubestemt tid

Halsnæs - 04. april 2020

Selvom Vejdirektoratet i månedsvis har trippet for at tage første spadestik og ombygge det trafikale knudepunkt i Kregme fra rundkørsel til lysreguleret kryds, så må de endnu væbne sig med tålmodighed. Ekspropriationskommissionen, Vejdirektoratet og berørte borgere mangler at afholde en supplerende besigtigelse, hvor en række detaljer skal på plads. Den besigtigelse skulle være afholdt i marts, men er blevet aflyst og udskudt på ubestemt tid på grund af udbruddet af corona-virus i Danmark.

- Den supplerende besigtigelse vedrørende adgangsforholdene til Gyden, som var planlagt afholdt den 16. marts 2020, blev desværre aflyst på grund af corona-situationen. Vi har på nuværende tidspunkt ikke fastsat en ny dato, idet vi afventer udviklingen, skriver Henrik Hansen, konstitueret kommissarius i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Kregme-rundkørslen Rundkørslen i Kregme er statsvej og knudepunkt mellem den gennemgående Hillerødvej, Frederikssundsvej og Kappelhøjvej. Omkring 20.000 biler passerer dagligt gennem rundkørslen i Kregme, og det giver lange køer i myldretiden.

Vejdirektoratet fremlagde i november et projekt, som består af et flersporet lyskryds, hvor der både fra øst og vest etableres en højresvingsbane, to ligeud baner samt seperatreguleret venstresvingbane.

Her lukkes for tilkørslen til flere af de adgangsveje, som i dag har udkørsel til Hillerødvejen. I stedet vil Vejdirektoratet ekspropriere areal fra private lodsejere til at etablere nye adgangsveje med udkørsel til Frederikssundsvej.

Projektet koster i 22,7 mio. kr., som en Venstre-ledet regering og Dansk Folkeparti i 2018 afsatte. Udsættelsen bekræftes af Vejdirektoratet.

- Som det ser ud nu, er den supplerende besigtigelse udskudt på ubestemt tid, og det er svært at vide, hvilke konsekvenser det får, siger Helle Liocouras Nielsen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Hængeparti Det er detaljer om den knap 100 meter lange sidevej til Hillerødvejen, Gyden, som holder Vejdirektoratet fra at sætte gang i arbejdet med at ombygge rundkørslen.

De overordnede planer, som Vejdirektoratet i november sidste år fremlagde, blev efterfølgende formelt set godkendt af kommissionen, men Vejdirektoratet fik ikke endeligt grønt lys til at igangsætte projektet. Kommissionen krævede efter fremvisningen i november, at en række detaljer om adgangsveje blev belyst bedre.

Særligt var den private fællesvej Gyden i fokus, og den supplerende besigtigelse skulle derfor være startet netop dér. Besigtigelsen nåede dog ikke at blive afholdt, inden corona-virussen lukkede store dele af Danmark ned, og er nu et hængeparti, som afholder projektet fra at blive startet op.

Det er nemlig ikke muligt at springe den supplerende besigtigelse over.

- Det kan man ikke. Den supplerende besigtigelse handler om, hvordan vejen skal forløbe omkring Gyden, og de berørte lodsejere skal behandles på lige fod med de lodsejere, som var med til den oprindelige besigtigelse, siger Helle Liocouras Nielsen.

To forslag under armen Det er Eksproriationskommissionen, som i sidste ende skal vælge mellem de løsninger, som Vejdirektoratet har udarbejdet, og opkøbe den nødvendige jord, så projektet kan gennemføres. Eksproprieringsforretningen skulle oprindeligt være startet i foråret, men kan nu ende med nærmest at falde sammen med den supplerende besigtigelse.

- Det er set før, at den supplerende besigtigelse og den egentlige ekspropriationsforretning lægger meget tæt, endda på samme dag, siger Helle Liocouras Nielsen.

Kommissionen skal vælge mellem to løsninger. I det oprindelige forslag lukkes der for tilkørslen til den private fællesvej Gyden, som i dag har udkørsel til Hillerødvejen. I stedet vil Vejdirektoratet ekspropriere areal fra private lodsejere til at etablere en adgangsvej med udkørsel til Frederikssundsvej.

Den anden løsning er Frederiksborg Amts Avis endnu ikke bekendt med, men Helle Liocouras Nielsen forsikrer, at uanset, hvad kommissionen vælger, så kan det videre arbejde igangsættes med det samme.

- Der har vi på nuværende tidspunkt to forslag, som er så gennemarbejdet, at de kan fremlægges meget hurtigt til ekspropriationsforretning. Vi kan have begge forslag med under armen, siger Helle Liocouras Nielsen.

I brug i år Det var oprindeligt planen at tage første spadestik i juni og at have et projekt, der stod færdig i december 2020. Det rykkede ikke ved den endelig tidsplan, da en supplerende besigtigelse viste sig nødvendig og på trods af, at det videre arbejde nu udsættes på ubestemt, så håber Vejdirektoratet stadig, at det nye lyskryds kan tages i brug i år, selvom dele af projektet måske ikke er færdigt.

- Det er svært at sige, hvad den fremtidige tidsplan er. Vi håber på, at vi kan komme i gang med projektet i marken en gang efter sommerferien, siger Helle Liocouras Nielsen og fortsætter:

- Det kan godt være, at noget af færdiggørelsesarbejdet bliver lavet i 2021, men at man kan tage det signalregulerede anlæg i brug inden da.

Hun forklarer, at det blandt andet kan være en mulighed at vente med at lave slidlag, det øverste fine lag på vejen, da det kræver en vis temperatur og luftfugtighed.

- Vi laver indimellem projekter, hvor vi kommer så langt hen på året, at vi må udskyde at lave slidlag, men hvor en vej eller et anlæg stadig godt kan tages i brug. Så kører trafikanterne bare på bærelaget, siger Helle Liocouras Nielsen.