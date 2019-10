Boverian vil bygge et kompleks med 55 lejligheder til folk på over 55 år samt en vinterhave med frodig natur. Foto: Boverian

Grønne ældreboliger rykker nærmere

Halsnæs - 23. oktober 2019 kl. 09:45 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Forrige torsdag aften kom opførelsen af »Danmarks grønneste 55+ boliger« i Frederiksværk lidt tættere på. Udtrykket, som virksomheden Boverian bruger om deres koncept, dækker over 55 lejligheder og en vinterhave, og et enigt byråd besluttede at sende en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg, som skal give mulighed for byggeriet, i høring.

Flere politikere udtrykte på mødet stor tilfredshed med projektet, og der blev ikke fra politisk side gjort nogen indsigelser. Det forudså borgmester Steffen Jensen allerede i sommer, da kommunen solgte grunden til byggeriet, som ligger mellem Aavej, Frederiksværk Børnehus og kommunens materielgård. Arealet er en del af de tidligere fodboldbaner på det gamle Frederiksværk Stadion.

- Politikerne har været med på sidelinjen, og når der er fuld enighed om at takke ja til tilbuddene, så regner jeg også med, at lokalplanerne glider lige igennem. Ellers havde vi ikke takket ja i første omgang, sagde Steffen Jensen dengang.

Selv om ældreboligerne har politisk opbakning, så er Boverian endnu ikke begyndt at markedsføre de nye boliger. Det er for tidligt i følge virksomhedens administrerende direktør.

- Vi har købt grunden, men aftalen er betinget af, at der bliver vedtaget en lokalplan, som giver mulighed for, at vi opfører byggeriet. Derfor går vi endnu stille med dørene. Vi vil helst først gå ud og annoncere, når lokalplanen er på plads, siger Lars Jacobsen, adm. direktør i Boverian.

Boverian har opført lignende byggerier i Hedehusene og Frederikssund, hvor der var stor interesse for lejlighederne, der kun udbydes til personer på over 55 år.

- Vi havde udsolgt de to andre steder på 2-4 måneder, og vi har også ret god tro på, at der er et publikum i Frederiksværk og omegn, siger Lars Jacobsen.

Han arbejder i øjeblikket med markedsføringsplanerne og regner med, at Boverian vil sætte noget i gang i starten af det nye år.

Tegninger af projektet viser en stribe tre etagers seniorboliger anbragt i en hestesko med i alt 55 lejligheder på mellem 77 og 98 kvadratmeter. I hesteskoens centrum troner en vinterhave, som beboerne kan nyde året rundt og som Boverian koncept er bygget op om.

Det er i følge Lars Jacobsen hjertet i projektet, har et klima som Rivieraen og rummer træer, palmer og op mod 1.800 forskellige planter. Byggeriet har desuden varmegenanvendelsesanlæg, solceller og genbruger regnvandet, som bliver samlet op i et anlæg under vinterhaven, hvorfra planten kan opsuge.

Byggeriet op mod 14 meter højt, men er placeret langt fra det omkringliggende boligområde, så indsigtsgenerne er mindst mulige.

Nu afventer Lars Jacobsen, hvad høringsfasen bringer.

- Det kan være, at der kommer kommentarer og indsigelser, som gør, at der skal ske tilpasninger, men det satser vi ikke på. Vi afholdt et informationsmøde om byggeriet, hvor de nærmeste naboer var inviteret til at komme med kommentarer, og der dukkede ingen op, siger Lars Jacobsen.