Grøn ros til varmeværk

"Her går Hundested Varmeværk forrest i forhold til den grønne omstilling og udskifter en gaskedel med en stor varmepumpe, og dermed nedsætter de deres CO2-udledning. Det skal de have tak for," sagde udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF), og tilføjede: