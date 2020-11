Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen sammen med de to modtagere af den grønne ildsjælepris Knud Pedersen og Ebbe Vitt Jensen. Foto: Niels J. Larsen

Grøn pris til Knud og Ebbe

Halsnæs - 18. november 2020 kl. 12:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Mange års indsats for naturen i Halsnæs blev belønnet, da Ebbe Vitt Jensen og Knud Pedersen onsdag modtog kommunens Den grønne Ildsjælepris 2020.

- Den grønne Ildsjælepris gives for det frivillige arbejde, der har en konkret effekt på natur og miljø og med lokalt engagement og udbredelse. Alle de krav opfylder de to ildsjæle, indledte formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) sin tale til prismodtagerne.

Ebbe Vitt Jensen og Knud Pedersen er tidligere formænd for Danmark Naturfredningsforenings afdelinger i henholdsvis Frederiksværk og Hundested og er fortsat bestyrelsesmedlemmer i den sammenlagte forening DN Halsnæs. De er indstillet til prisen af Grønt Råd i Halsnæs Kommune.

Knud Pedersen har arbejdet for at gennemføre fredninger af kysten fra Lynæs mod Sølager og området nord for Lynæs Havn, skrænterne og kyststien øst for havnen. Han har været ankermand for to årlige plejetiltag med »træk et træ« på Melby Overdrev og introduceret leslåning som naturpleje. Derudover har han gennemført kurser og plejedage på Rakenhøj og kysten mod Roskilde Fjord og derved bidraget til en rigere og mere varieret natur.

I Ebbe Vitt Jensens formandstid for DN Frederiksværk blev fredningen af Kappelhøjkilen og Bakkestien gennemført. Han har ligeledes været initiativtager til det nuværende forslag til fredning af Arrenæs. Han har været formand for kommunens grønne råd og dér koordineret kommunens frivillige foreningers indsats for mere bæredygtig natur. Og han er medinitiativtager til et kogræsserlaug på Arrenæs.

»Ebbe er en kompetent botaniker og en god guide, og på ture og udflugter har han på inspirerende vis formidlet botanik og natur,« hedder det i indstillingen fra Grønt Råd.

Med Den grønne Ildsjælepris følger et beløb på 10.000 kr., der skal anvendes til »vidensopbygning, eller til at gøre Halsnæs Kommune mere grøn og bæredygtig.« At beløbet følger med kom bag på de to prismodtagere, og de vil nu gå i tænkeboks for at finde ud af, hvad de skal bruges til.

- Det er meget ærefuldt at få prisen og vi er stolte. Det er et stort skulderklap for os som naturforkæmpere. Naturen er truet fra mange sider og har brug for støtte. Vi som oplever hvordan naturen bliver ødelagt, må være naturen stemmer, naturen kan ikke tale selv, sagde Knud Pedersen.

Ebbe Vitt Jensen fortalte at både han og Knud Pedersen indenfor de seneste måneder havde mistet deres koner, som gennem alle årene havde været støtte og opbakning til deres indsats.

- De fortjener også æren og den bedste måde at mindes dem på er at være stolte og glade og fejre prisen, sagde Ebbe Vitt Jensen.

Nuværende formand for DN Halsnæs Birgitte Benzon Bang takkede de to prismodtagere for deres ukuelige og forbilledlige kamp for naturen.