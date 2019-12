Se billedserie Anja Rosengreen overrakte kommunens Grønne Ildsjælpris til Annemette Eriksen, Affaldsheltene. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Grøn pris til Affaldshelte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grøn pris til Affaldshelte

Halsnæs - 04. december 2019 kl. 12:42 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en superimponerende indsats, og vi er så stolte af dig. Det er din personlighed og positive indgang, der gør at så mange vil være del af Affaldsheltene. Man får anerkendelse for det man gør, og så bliver det frivillige arbejde meningsfyldt.

Sådan sagde formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) til Annemette Eriksen, da Halsnæs Kommunes Grønne Ildsjælpris blev uddelt for første gang ved en lille sammenkomst tirsdag formiddag på rådhuset.

Annemette Eriksen og Affaldsheltene modtager prisen som anerkendelse af den indsats der er gjort gennem to år for at samle affald og særligt for at engagere så mange borgere i opgaven.

Affaldsheltene har vokset sig til en gruppe omkring 250 mennesker og man har etableret yderligere samarbejder på forskellige områder. Det er en meget blandet gruppe.

- Vi har også fat i lidt udsatte borgere, som ikke er socialt velstillede, men får et kæmpe ryk opad ved at være med, fortalte Annemette Eriksen i forbindelse med prisuddelingen.

Med prisen følger 10.000 kr. som skal anvendes til fortsat formidling af grøn omstilling efter ønske fra prismodtageren, og Annemette Eriksen har allerede flere idéer.

- Det kunne være at få fat i nogle lommeaskebægre med Affaldsheltenes logo på og udbrede dem blandt de mange unge, som desværre begynder at ryge og ellers have dem placeret foran Generalen og andre steder, sagde Annemette Eriksen.

En mere omfattende idé er at fremstille foldere på forskellige sprog til lastbilchauffører fra særlig østlande om at der i Danmark er et velfungerende affaldssystem i håb om, at de fremover ville smide mindre affald i grøfter og på rastepladser.

Her kunne Tim Falck Weber fra Naturstyrelsen Nordsjælland fortælle, at det rent faktisk allerede havde hjulpet.

- Halsnæs har været værst med efterladt affald, men de sidste par år er det blevet meget bedre. Der er sket et imageskifte, og det skal Affaldsheltene have stor tak for. I har gjort en kæmpe forskel, sagde Tim Falck Weber med henvisning til, at når der er renere i naturen og ikke ligger noget i forvejen, så havner der også mindre byggeaffald m.v. i naturen.

Der var også ros fra formand for Halsæs Forsyning Thomas Møller Nielsen (V), hvor man mærker Affaldsheltenes indsats.

- Det er med til at give forståelse for, at man skal tage hånd om sit eget affald og ikke bare kaste det ud af bilen. Så jeg håber at I på sigt bliver arbejdsløse, sagde Thomas Møller Nielsen.

Affaldsheltene blev udpeget som prismodtagere efter at være nomineret af Grønt Råd, der har gennemgået de indkomne ansøgninger.