Grøn omstilling: Vindmøllestål i lange baner

Den grønne omstilling er i fuld gang her til lands og ude i den store verden, og på hos Dan Steel i Frederiksværk er der stolthed over at være en del af udviklingen, senest med leverance af større mængder stålplader til et stort fransk vindmølleprojekt i Bretagne.

”Vi er stolte af at kunne bidrage med højkvalitets stålplader til den grønne energisektor i Europa. Vores stålplader til offshore vindmølleparken i Saint-Brieuc-bugten, skal bruges i de enorme konstruktioner, der er nødt til at være særligt stærke, når vindmøllerne hver dag bliver udsat for naturens massive kræfter,” fortæller Igor Sarkits, CEO NLMK Dan Steel.

”Der er gang i vindmølleindustrien og for at være så langt fremme som muligt, er vi aktivt i gang med at udvide vores portefølje af produkter med særlige egenskaber, som vindmølleindustrien i højere grad efterspørger," fortsætter han.

Vindmølleparken i Saint-Brieuc-bugten kommer til at bestå af 62 vindmølletårne, der totalt dækker over et område på 75 km2. Den franske vindmøllepark står klar til at producere grøn energi i 2023, og møllerne vil samlet set kunne producere 1,820 gigawatt timer (GWh) pr. år.

Det betyder, at mere end 800.000 mennesker kan få leveret klimavenlig vindenergi fra møllerne.

”I tråd med vores strategi, skal vi være en central spiller i både on- og offshore vindmølleindustrien. Dette projekt i Saint-Brieuc-bugten er bare ét eksempel på de mange off shore projekter, som vi aktivt følger - både i Danmark og i resten af verden. Fremtiden inden for denne industri er spændende, og vi er stolte af at kunne sige, at der findes mange vindmølleparker rundt om i verden, hvor plader fra NLMK DanSteel har været brugt,” udtaler CEO Igor Sarkits.

Det bliver højst sandsynligt ikke sidste gang, at NLMK DanSteel leverer sine stålplader til store vindmølleprojekter, melder han og fortæller, at stålvalseværket i Frederiksværk drager nytte af en nylig opgradering af kapaciteten.