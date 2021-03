Grise-klap og kanin-nus

Efter en lidt for stille men dejlig kold vinter, begynder foråret nu for alvor at melde sig - og dermed måske også trangen til at komme ud og opleve noget med familien.

Rigeligt med plads

Tothaven strækker sig over et areal på 3 hektar. Der er derfor rigeligt plads til alle de besøgende, og det er ikke noget problem at holde afstand. Dog skal det nævnes, at gæster over 15 år at gæster skal kunne fremvise en coronatest der er maks 72 timer gammel.

Staldende er desværre lukket for besøgende ind til videre. Til gengæld kan man stikke hovedet indenfor i Tothavens Cafe og f.eks. smage en pinde-is lavet på friskmalket gedemælk eller en gedemælkslatte.

Det der købes i cafeen, skal dog nydes ude på besøgsgårdens område, da cafeer og spisesteder jo stadig kun må have åbent for take away.