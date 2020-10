Gratis sundhedstjek

"Den almindelige nedslidning af kroppen hos hunde og katte begynder typisk, når de bliver seks-syv år. Her bliver de mere udsat for sygdomme. De kan dog ikke fortælle på samme måde som mennesker, at de har ondt eller lider, men man kan sagtens fange deres signaler i tide, forebygge og begrænse sygdommen i at udvikle sig. På den måde kan dyret få en sundere alderdom," siger dyrlæge Lene Schrøder, klinikleder på Dyrlægegården i Hundested.