Gratis færgeture hele juli

Hundested Rørvig færgefart har nu fået Trafikstyrelsens godkendelse til at tilbyde gratis sejlture for gående og cyklister hele juli. Ordningen omfatter desuden bilister med handicapskilt, oplyser færgeruten på sin hjemmeside, hvor det også pointeres, at ordningen gælder fra den 1. til den 31. juli.

På Sølager-Kulhuse ruten oplyser skipper Steffen Andersen, at der er ansøgt om at tilbyde gratis overfarter fra 1. juli til midt i august, men der er endnu ikke kommet tilsagn.

Gratisordningen ligger i forlængelse af sommerpakken vedtaget i Folketinget, for bl.a. at sætte skub i indlandsturismen, og lige som med sommerpakken 2020 gælder det for gående og cykler, men gratis overfarter for biler med handicapparkeringsskilt er en udvidelse af ordningen denne sommer.

Begge færgeruter kunne sidste sommer melde om stor stigning i passagertallet.

"Et utroligt virvar med gående, cyklister og biler, der skulle være plads til på nogle afgange. Det var populært, og i år vil vi gerne brede det lidt mere ud over seks uger," fortæller Steffen Andersen, M/F Columbus, som nu afventer grønt lys fra Trafikstyrelsen.