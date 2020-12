Asserbo Golf Club har store arealer, som ikke bliver brugt intensivt til golfspil. Her er et rygt dyre- og planteliv, og elever fra Vinderød Privatskole skal nu gå på opdagelse i roughen. Foto: Asserbo Golf Club.

Golfklub og skole skal på opdagelse i det høje græs

Halsnæs - 17. december 2020 kl. 09:43 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Asserbo Golf Club er blandt de udvalgte klubber, som Dansk Golf Union og Danish Greenkeepers Association har valgt at uddele penge til fra golfsportens miljøpulje. Klubben vil sammen med Vinderød Privatskole gå på opdagelse i golfbanens høje græs. To store områder på banen skal udlægges til vilde bio blitz-arealer, hvor eleverne selv skal opleve, hvor meget det betyder at lade græsset vokse uden at bekæmpe det med ukrudt .

- Projektet er ikke i første omgang golfrelateret, men vi tager ansvaret for vores store naturområde alvorligt og vil gerne forvalte det på den bedst mulige måde. Det gør vi blandt andet ved at dele området med skolens elever, så de kan plante og tælle arter, planter og dyr i de vilde roughområder, siger Annie Christensen, clubmanager i Asserbo Golf Club, til Frederiksborg Amts Avis.

Golfklubben har omkring 60 hektar og af dem bliver cirka en tredjedel brugt til golf. Men det er langt fra hele arealet, som bliver intensivt brugt til at drive, chippe og putte. En tredjedel af golfbanens areal står urørt hen og er en oase for fugle, planter, dyr - og golfspillere.

- De fleste forbinder nok golf med en græsørken af tætklippede plæner, men der er rig mulighed for biodiversitet i vores rough-arealer (områder på banen, hvor græsset får lov at vokse højt, red.). Det er der nok ikke mange, der ved, siger Annie Christensen.

På grund af dette års corona-forholdsregler, har skolen tilbragt en del undervisningstimer udendørs, og projektet ligger derfor fint i tråd med fornuftige udendørsaktiviteter. Skolen og golfbanen ligger desuden tæt på hinanden, så eleverne nemt kan nå at gå til og fra områderne til deres undervisning.

- Eleverne må ikke være meget inde og har brug for god plads. Det har vi, og vi vil gerne dele den med andre. I stedet for at transportere sig rundt i Halsnæs, kan de gå lige rundt om hjørnet til vores arealer - enten i forbindelse med naturprojektet eller for at afholde almindelige lektioner.

Golfklubben har desuden et projekt om skovhaver, som eleverne også får lov at passe og bruge. Samarbejdet starter for alvor op i foråret 2021.