Gør noget ved mobning, Mette!

Halsnæs - 14. maj 2019 kl. 04:27 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Her er der ingen der mobber eller snakker ned om én bag om ryggen. Hvis nogen mobber, ryger de ud af fællesskabet.

Sådan fortalte Mads på 13 år til Socialdemokratiets statsministerkandidat Mette Frederiksen, da hun mandag eftermiddag besøgte Julemærkehjemmet Kildemose ved Ølsted.

Sammen med Lærke viste Mads rundt på julemærkehjemmet inden de og tre andre børn - Freja, Asbjørn og Anne Marie - dannede et lille panel, der fortalte Mette Frederiksen og pressekorpset om livet på Kildemose.

- Det er meget rørende med fem børn, der stiller sig frem og fortæller. Selv om man ikke kender alle detaljer var det tydeligt at de havde brug for at komme væk hjemmefra og her har fået noget selvtillid og mere tro på sig selv. Det er selvfølgelig interessant, hvis man kan trække på det de kan her og bruge det. Mobning er noget af det værste der findes, sagde Mette Frederiksen.

Børnene opfordrede hende direkte til at gøre noget for at stramme op mod mobning i skolerne, hvis hun blev statsminister.

Og Mette Frederiksen fortalte, at hun selv var blevet mobbet som barn. Meget i politik kan også tendere voksen-mobning, erkendte statsministerkandidaten efterfølgende:

- Man kan da ikke lade være at tænke på, at børnene her kunne være et godt eksempel på Christiansborg - der er et stykke vej endnu, sagde hun!

Mette Frederiksen har måtte tage imod en del hug for i en kampagne at have lanceret sig som børnenes statsminister, men besøget på Julemærkehjemmet bekræftede hende i tanken.

- Det gør et stort indtryk at være her. Det bekræfter behovet for at vi gør endnu mere for, at Danmark er et godt sted at vokse op. Man skal ikke tage fejl af, at der er mange børn der går og slås med noget i deres liv.

