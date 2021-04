Se billedserie Her spredes der NPK-gødning på overdrevet . Privatfoto

Gøder ulovligt på beskyttet overdrev

Halsnæs - 12. april 2021 Af Niels Jørgen Larsen

Der var en. Der var to. Der var flere, og onsdag i sidste uge fik Halsnæs Kommune endnu en sag om milliardær, ejendomsmatador og senest ejer af flere gårde ved Melby, Svend Petersen.

Kommunen fik således den 7. april en anmeldelse om, at der var ved at blive gødet på det areal af Melby-kilen, der er udlagt som naturbeskyttet overdrev, og som kommunen i forvejen har en sag kørende om. En medarbejder tog straks ud på stedet og konstaterede, at der lå granulat af kunstgødning spredt på arealet og der var friske kørespor efter en traktor. Og at der overfor indgangen til overdrevet stod en bigbag med NPK-gødning.

- Det er ulovligt at gøde på et overdrev. Et overdrev er karakteriseret ved at være næringsfattig jord og planter der passer til det, der vokser her. Når man gøder, tilfører man næring, og det er en negativ påvirkning af vækstvilkår for de arter, der typisk vokser på et overdrev, siger Lis Vedel, leder af Natur og Miljø i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

I kommunen overvejer man nu hvad der ske ved overtrædelsen. I forvejen behandler man sagen om at Svend Petersen ulovligt har pløjet overdrevet og sagen om at han har fjernet et naturbeskyttet dige lige ved siden af, samtidig med at man har undersøgt klager over de høje vildtsikrede hegn, der er sat op om markerne i »den grønne kile« mellem Melby og Liseleje.

Om Svend Petersens ageren på arealet, der er udlagt som overdrev, siger Lis Vedel:

- Kommunen kan påbyde reetablering. Vi er ved fagligt at vurdere, hvad der vil være den mest hensigtsmæssige reetablering for at skabe de bedste vilkår for genetablering af naturtypen. Det handler også om at det sidste år blev pløjet og tilsået. Ved lovovertrædelser kan kommunen politianmelde. Hvorefter en eventuel dom vil fastsætte bøde.

Den 16. marts modtog Svend Petersen et varsel om påbud om at retablere overdrevet. Ifølge Halsnæs Kommune har han tilkendegivet, at han ikke mener der er tale om beskyttet natur.

Administrationen forventer imidlertid snarest at udstede påbud om reetablering af overdrevet.

Dagen efter at kommunen havde møde med Svend Petersen omkring overdrevet, valgte han at fjerne et naturbeskyttet dige på marken ved siden af, og senere er der opsat hegnspæle hvor en del af diget var.