Godt nyt: Coronasmitten på vej ned igen

Incidenstallet i Halsnæs er nu atter under de magiske 200

Noget tyder på, at det er lykkedes at bremse den voldsomme smittespredning i Halsnæs.

Dagens SSI-statistik viser, at der er registreret henholdsvis fem og fire nye covid-19 tilfælde i Halsnæs de seneste to døgn.

Det samlede smittetal for den seneste uge er hermed faldet markant, hvilket bringer incidensen (smittehyppigheden) i Halsnæs ned under 200 for første gang siden 28. marts.