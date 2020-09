Borgmester Steffen Jensen (S) fremlagde budget med historisk højt beløb til anlæg. Foto: Niels J. Larsen

Gode udsigter til ny bred budgetaftale

Halsnæs - 15. september 2020 kl. 21:00 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Sund økonomi med penge til velfærd og kloge anlæg.

Det var den overskrift borgmester Steffen Jensen (S) selv ville sætte på det budgetforslag, han har fremlagt til de forhandlinger, der indledes allerede i dag, og at dømme efter kommentarerne ved førstebehandlingen på tirsdagens byrådsmøde, så tegner der sig stor opbakning til at nå en bred aftale.

Ja måske med samtlige 21 stemmer i byrådet. Således var der fra Dansk Folkepartis Walter Christophersen store roser til borgmesteren for at have »ført en god sund borgerlig politik«!

- Hvis borgmesteren byder på en kop kaffe, møder Dansk Folkeparti op, sagde Walter Christophersen efter at have bemærket at der var mange gode og interessante tanker i Steffen Jensens budgetforslag.

De seneste to år har Dansk Folkeparti stået udenfor de brede forlig indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten.

I den korte debat om budgettet faldt der mange anerkendende ord på tværs af partierne til de stillede forslag, hvilket yderligere indikerer at det bør være muligt at nå en bred aftale selv om der kun er 14 måneder til næste kommunalvalg.

- Vi fremlægger et budget med et driftoverskud på 113 mio. kr. og med anlæg for 182,5 mio. kr. og små 140 mio.i snit for de kommende år, og det er historisk højt for Halsnæs, sagde Steffen Jensen i sin fremlæggelse.

Han argumenterede for at det var fornuftigt at optage lån på nuværende tidspunkt til at sætte gang i anlægsopgaverne, således at man i kommunen undgår sager som den aktuelle nedlukning af Hundested-hallen og andre hovsa-udgifter. Samtidig med at det vil sætte gang i den lokale beskæftigelse.

Samtidig satte borgmesteren en ramme på 17,5 mio. kr. for udvidelse af velfærden for ældre og børn.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.