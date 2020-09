God digital spørgelyst til borgmesteren

Der var god spørgelyst fra borgerne, da årets dialogmøde om budgettet for første gang blev afviklet digitalt. Det skete via Halsnæs Kommunes Facebook-side, da det fysiske borgermøde i Gjethuset blev aflyst på grund af Covid-19-situationen.

Borgmester Steffen Jensen gik på live lidt efter kl. 19.00 mandag aften og gennemgik hovedtrækkene i hans budgetforslag, samtidig med at han også gav en kort opdatering om situationen omking Corona, hvor Halsnæs Kommune for første gang er kommet over den såkaldte bekymringsgrænse med otte nye smittede indenfor den seneste uge.

Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis er hovedpunkter i budgetforslaget tiltrængt vedligeholdelse af kommunale ejendomme samt velfærdsforbedringer for børn og ældre i lyset af kommunens forbedrede økonomi. Steffen Jensen redegjorde også for de indsatser, der allerede er gjort de senere år på børne- og familieområdet.

Første spørgsmål fra borgerne, der blev læst op af kommunaldirektør Anders Mørk Hansen, handlede om lukningen af Hundested-hallen. Christina Jensen ville bide hvorfor man ikke fik gjort noget ved taget, mens hallen var lukket pga. Corona i foråret. Steffen Jensen måtte redegøre for forløbet og forklarede, at man først for nylig blev klar over, hvor akut problemet med taget var.