Gløder fra bålplads satte ild i skur

Politi og brandvæsen blev fredag klokken 20.01 kaldt ud til Thulevej i Hundested, hvor der var opstået brand i et brændeskur.

Branden viste sig at være mindre end forventet og blev hurtigt slukket.

En 71-årig mand fra Dragør blev sigtet efter beredskabsloven for ikke at have udvist agtpågivenhed.