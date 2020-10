Glemmer du, så husker de i Evetofte

- Omkring de mange skuespillere og sangere - 19 i alt - der har givet navn til vejene i trekanten omkring Rævebakkevej/Evetoftevej, så er der intet, der tyder på, at de skulle have haft nogen specifik tilknytning til området. Området er blevet udstykket og bebygget i slutningen af 1960'erne/begyndelsen af 1970'erne. Det eneste fællestræk, jeg umiddelbart kan få øje på er, at langt de fleste af denne perlerække af "store navne" dør i netop den periode. Noget kunne antyde, at en eller anden har fået den idé at hædre hele generationen med navngivningen, siger museumsinspektør Marie Bach, Industrimuseet Frederiks Værk.

Mens en række gader og veje i Halsnæs Kommune er opkaldt efter personer - kendte eller mindre kendte - med tilknytning til lokalområdet, så er det ikke tilfældet med området ved Evetofte. Hvis det havde været, ja så ville det have været et festligt kvarter!

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her