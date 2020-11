Glasskibene på togt online

”Med Corona blev vi ’grounded’ fra den ene dag til den anden, og måtte tænke i nye baner for at holde fast i det marked, der var blevet så vigtigt for os".

”Vi blev hurtigt vant til at rejse ud med Glasskibene 5–8 gange om året, de blev så hurtigt en succes, og udlandet har stået for cirka halvdelen af vores omsætning", forklarer glaskunstner Nanna Backhaus. Hun fortsætter:

Efterår og vinter plejer at være højsæson for de kunstudstillinger i USA, som Glasskibene har været hyppige gæster på i flere år.

Især arbejdes der mere med produktion af video, øget trafik på sociale medier og Zoom-møder med samlere. De fire samarbejdspartnere har altid oplevet galleriverdenen som relativt traditionel, men har også måttet sande, at den var i stand til at omstille sig ret hurtigt.

”Vi har set en relativt hurtig omstilling hos vores gode samarbejdspartnere,” forklarer Lasse Kristensen fra Egeværk, og han tilføjer: ”Udstillinger er rykket online ret hurtigt, samlere plejes digitalt, og vi er blevet inviteret ind i mange spændende aktiviteter, hvor vi forsøger at omsætte den udstillingsaktivitet og kontakt med samlerne, som vi ved virker, over på digitale flader".

2020 har været et år, der har krævet stor tilpasning af de fleste, og det gælder selvfølgelig også for et projekt som Glasskibene.

Tre udstillinger lige nu

I foråret oplevede kvartetten bag Glasskibene, at planlagte udstillinger blev udsat eller aflyst, men den online tilpasning begynder at slå igennem nu, og før jul er Glasskibene repræsenteret på tre udstillinger, der kører enten rent digitalt eller i et mix af off- og online aktiviteter:

”Gudskelov har alle vores gode gallerier klaret sig gennem dette svære år, og kreativiteten er stor derude, så vi er dybt taknemmelige for alle deres aktiviteter. Vi har også selv lært at ’møde’ både gallerierne og samlerne på en helt anden måde – hvis vi skal finde noget positivt at sige om den svære periode, vi alle befinder os i”, lyder det fra Andrew Brown.