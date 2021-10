Glæde på Store Karlsmindevej

Se billedserie Initiativgruppen om trafikken i Sølager. Fra venstre Steen Mangor Olsen, Anja Henning, Nis Rasmussen og Per Makwarth. Privatfoto

Halsnæs - 19. oktober 2021 kl. 04:35 Af Niels Jørgen Larsen

Initiativgruppen for lavere trafik og højere trafiksikkerhed på St. Karlsmindevej og i Sølager var søndag samlet for at fejre den beslutning et enigt byråd vedtog torsdag 14. oktober om etableringen af i alt 15 chikaner på strækningen, hvor gruppen i en årrække har påtalt at der køres for stærkt.

- Vi i Initiativgruppen er meget glade for resultatet af en lang tids sej kamp for trafiksikkerheden, siger Per Makwarth.

Udover ham består gruppen af Steen Mangor Olsen, Anja Herning og Nis Rasmussen.

Når det var et enigt byråd, der vedtog anlægsbevillingen til nye chikaner skyldes det at projektet indgår i det budget, som samtlige partier står bag og som blev vedtaget på samme møde.

Venstre og Dansk Folkeparti var ellers ganske kritiske for projektet og stemte imod under udvalgsbehandlingen.

Dyrere Anlægsprojektet på Store Karlsmindevej er del af den trafik- og infrastrukturplan som byrådet vedtog i foråret. Projektet er dog blevet 200.000 kr. dyrere, da der også etableres to ekstra chikaner på Sølagervejen.

Derfor ønskede Venstre sagen sendt tilbage til ny udvalgsbehandling.

- Vi er ikke imod at der gøres noget for trafiksikkerheden, men det undrer os at man kun peger på én løsningsmulighed, som ikke overholder det aftalte budget, og vi er ikke sikre på at denne løsning er den rigtige, sagde Michael Thomsen (V) på byrådsmødet.

Venstre så gerne at de blev sat et lavere antal chikaner op, 13 i stedet for 15 som initiativgruppen selv havde peget på. Men da man vidste at man ville blive stemt ned igen, valgte Venstre at stemme for planen for ikke at løbe fra den indgåede aftale.

Det samme fulgte Dansk Folkeparti, der også havde stemt imod i Udvalget for Miljø og Plan. Det var på forslag fra Walter Christophersen (DF) at en chikane på strækningen blev fjernet efter at den var blevet påkørt flere gange.

Den beslutning rystede beboerne, som siden har kæmpet for at få gjort noget ved trafiksikkerheden.

Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) glædede sig på byrådsmødet over forbedrede forhold for de bløde trafikanter og fremhævede at projektet netop var lavet i tæt samarbejde med de lokale. Også Torben Hedelund (S) og Thue Lundgaard (EL) fandt at det var et godt projekt.

Kommentarer Efterfølgende har der bl.a. på Facebook været brok og kommentarer om de ny chikaner, og derfor mener man i Initiativgruppen at der er stort behov for oplysning om hvordan de valgte chikaner er udformet og fungerer.

Flere kommentarer bunder i manglende viden om den valgte chikane-model. konstaterer Initiativgruppen.

Om chikanernes udformning forklarer gruppen, at de ikke skader med støj og voldsomme bump. Busser og lastbiler skræver over bumpene uden at give rystelser. Movia har godkendt den valgte chikanemodel. At bumpet er udformet blødt, så personbiler ikke oplever hårde bump - og slet ikke når de kører max. 40 km/t. hvilket jo er formålet.

Videre kommer der tydelig skiltning ved hver chikane der viser hvem der har forkørselsret, og alle chikaner bliver belyst.

- Den valgte løsning har været til høring hos alle beboere langs St. Karlsmindevej og i Sølager, og svarene var langt overvejende positive for projektet. Initiativgruppen blev forelagt projektet med to forskellige chikane-modeller, og var - og er fortsat - helt enige med kommunens vejingeniør og rådgivningsfirma i, at den valgte model er den bedste løsning, siger Per Makwarth.